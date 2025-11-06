saúde

5 dicas para se preparar para a menopausa

Veja como hábitos simples e cuidados com a saúde ajudam a reduzir os sintomas e garantem mais qualidade de vida

Cuidar da saúde é essencial para passar pela menopausa com mais qualidade de vida Crédito: Imagem: LightField Studios | Shutterstock

A menopausa é uma fase natural da vida da mulher, marcada pelo fim do ciclo reprodutivo e por mudanças hormonais que podem trazer sintomas como ondas de calor, alterações de humor, dificuldade para dormir e queda de energia. Embora inevitável, é possível passar por esse período com mais qualidade de vida e disposição, e a prevenção começa antes mesmo dos sintomas aparecerem.

Cuidar do corpo e da mente antes e durante a menopausa é um gesto de autocuidado que reflete diretamente na qualidade de vida da mulher. A adoção de hábitos saudáveis, combinada a uma suplementação adequada, pode fazer toda a diferença para atravessar essa fase com mais equilíbrio, energia e bem-estar, garantindo que o climatério seja vivido com mais vitalidade.

Fases da menopausa

A perimenopausa é o período de transição que antecede a menopausa e marca o início das mudanças hormonais no corpo da mulher. Nessa fase, a produção de estrogênio e progesterona começa a oscilar, o que pode causar alterações no ciclo menstrual. Geralmente, ela ocorre entre os 40 e 50 anos e pode durar de quatro a oito anos.

O período no qual a mulher vai passar entre perimenopausa, menopausa e pós menopausa se chama climatério, um termo guarda-chuva que dá início ao declínio hormonal. Ele pode se iniciar aos 35 anos de idade, embora ocorra, em média, a partir dos 40, com as oscilações nos hormônios e os mais de 100 diagnosticados sintomas.

A partir daí, a falência ovariana gera alterações no ciclo até que a mulher fique um ano inteiro sem menstruar e essa data caracteriza, finalmente, a menopausa. O período de 1 ano sem menstruação demonstra a total falência ovariana e a falência na produção dos hormônios femininos. A partir do dia seguinte, já é considerada a pós-menopausa.

Preparo para a menopausa

Entender esse processo é essencial para adotar medidas preventivas que ajudem a manter o equilíbrio do organismo. Segundo Vanessa Costa, nutricionista especializada em saúde da mulher e fundadora da NutraAlive, empresa focada em suplementação inteligente, o segredo está em preparar o corpo e a mente para essa transição.

“A menopausa não precisa ser sinônimo de desconforto. Com uma alimentação adequada, rotina equilibrada e suplementação direcionada, é possível amenizar os sintomas e manter o bem-estar nessa fase”, explica.

Abaixo, confira 5 dicas para se preparar para a menopausa:

1. Mantenha uma alimentação balanceada

Alimentos como soja, linhaça e grão-de-bico são fontes de fitoestrogênio e ajudam a equilibrar os hormônios naturalmente. Carnes brancas como peixes, ovos e leguminosas auxiliam na preservação da massa magra — essencial para essa fase da vida da mulher, pois a perda muscular tende a se acelerar. Além disso, a proteína ajuda a manter a saciedade e o metabolismo ativo.

Atividades aeróbicas auxiliam na manutenção da massa magra Crédito: Imagem: Zoran Zeremski | Shutterstock

2. Pratique atividade física regularmente

Exercícios de força e atividades aeróbicas auxiliam na manutenção da massa magra, da saúde óssea e a reduzir os sintomas vasomotores, como as ondas de calor. Atividades como caminhada, corrida e musculação são, sem dúvida, as mais recomendadas.

3. Cuide da saúde intestinal

O intestino tem papel essencial na metabolização dos hormônios. Manter uma microbiota equilibrada, por meio do consumo de fibras e probióticos, contribui para o bem-estar geral e até para o controle do peso. É recomendado uma dieta equilibrada com variedades de frutas, verduras e vegetais que vão promover um intestino saudável. Isso, aliado a poderosos antioxidantes, tais como o cranberry e fontes de fibras, como a betaglucana de levedura, dentre outras, fazem com que a saúde intestinal possa se equilibrar e trabalhar a favor da mulher .

4. Priorize o sono e reduza o estresse

O descanso é fundamental para o equilíbrio hormonal. Criar uma rotina de sono regular e incluir práticas como meditação ou yoga pode ajudar a controlar a ansiedade e os sintomas do climatério. Ativos como o triptofano, aminoácido precursor da melatonina e da serotonina, ajudam a melhorar a qualidade do sono e facilitar a recuperação, além de contribuir para amenizar os calores e suores noturnos – contudo, deve ser recomendado por um profissional de saúde.

5. Invista na suplementação adequada

Segundo Vanessa Costa, ativos como extrato de cranberry, creatina monohidratada, L-triptofano, vitamina D, cálcio, ácido ortossilícico e betaglucana podem auxiliar na regulação hormonal, melhorar o sono e a disposição, além de fortalecer ossos e músculos. “A suplementação é uma grande aliada para reduzir sintomas como calores , irritabilidade e baixa imunidade, comuns nessa fase”, destaca. No entanto, antes de inserir qualquer suplemento na rotina, é importante consultar um médico para avaliar a necessidade e a dose correta.