CRIME

Avô que tirou fotos da neta de 8 anos nua é preso por estupro de vulnerável e pornografia infantil

Caso foi registrado na cidade de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia

Maysa Polcri

Publicado em 3 de março de 2026 às 14:58

Polícia Civil investiga o caso Crédito: Divulgação

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (3), na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, suspeito de praticar estupro de vulnerável e produzir conteúdo envolvendo pornografia infantil. Ele foi flagrado fotografando a própria neta, de 8 anos, nua.

As investigações tiveram início quando a filha do homem preso flagrou o pai fotografando a neta em situação de nudez nos fundos da residência da família. De acordo com o registro policial, a vítima foi encontrada com as roupas abaixadas no momento em que o suspeito tirava fotos.

Além da prisão, a polícia cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em endereços vinculados ao homem. Ele não teve a identidade revelada. A ação foi coordenada pelo Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam/LEM), com o apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (Gatti/Oeste).

Segundo as investigações, depoimentos colhidos indicam um histórico de abusos sexuais praticados pelo homem contra outras vítimas. O material apreendido durante as buscas será submetido à perícia técnica para identificar a extensão da produção de conteúdo pornográfico.