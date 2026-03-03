Avô que tirou fotos da neta de 8 anos nua é preso por estupro de vulnerável e pornografia infantil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 3 de março de 2026 às 14:58
Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (3), na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, suspeito de praticar estupro de vulnerável e produzir conteúdo envolvendo pornografia infantil. Ele foi flagrado fotografando a própria neta, de 8 anos, nua.
As investigações tiveram início quando a filha do homem preso flagrou o pai fotografando a neta em situação de nudez nos fundos da residência da família. De acordo com o registro policial, a vítima foi encontrada com as roupas abaixadas no momento em que o suspeito tirava fotos.
Além da prisão, a polícia cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em endereços vinculados ao homem. Ele não teve a identidade revelada. A ação foi coordenada pelo Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam/LEM), com o apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (Gatti/Oeste).
Segundo as investigações, depoimentos colhidos indicam um histórico de abusos sexuais praticados pelo homem contra outras vítimas. O material apreendido durante as buscas será submetido à perícia técnica para identificar a extensão da produção de conteúdo pornográfico.
O homem foi conduzido à unidade policial e permanece preso à disposição da Justiça. A vítima será acompanhada pela rede de assistência psicossocial do município, conforme as diretrizes de proteção integral à infância estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).