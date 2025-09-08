Sessão da Tarde: confira a programação de 8 a 12/09

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 14:10
A Sessão da Tarde desta semana promete divertir e emocionar o público ao longo de toda a programação. Entre os dias 8 e 12, a atração traz destaques como a animação clássica ‘Shrek Para Sempre’ e o filme de ação ‘Oito Mulheres e Um Segredo’, estrelado por Sandra Bullock, Anne Hathaway e outras grandes atrizes. A programação combina histórias que arrancam risadas e momentos que tocam o coração.
Sessão da Tarde: confira a programação de 8 a 12 de setembro
Segunda-feira, 8/9 – 2 Corações
Baseado em uma história real, o destino fez com que Leslie e Jorge se conhecessem em um voo de avião. Anos depois, o jovem estudante Chris se apaixona perdidamente por sua colega de classe Sam. Um então inquebrável elo muda a vida dessas pessoas para sempre.
Terça-feira, 9/9 – Shrek Para Sempre
Há muito tempo casado, Shrek fica com tédio e começa a ter saudades dos dias em que se sentia um ogro de verdade. Para recuperá-los, ele firma um pacto com Rumpelstiltskin e é levado a um mundo onde ogros são caçados e ele e Fiona nunca se conheceram, além de que seus amigos Burro e Gato de Botas também não o reconhecem. Shrek precisa encontrar um jeito de se livrar do contrato para recuperar sua vida normal e seu grande amor.
Quarta-feira, 10/9 – A Mulher Que Veio do Céu
Um anjo é enviado à Terra em uma missão especial para ajudar os necessitados. Disfarçada de conselheira escolar, Angela intervém na vida de um estudante problemático e de sua família.
Quinta-feira, 11/9 – A Sogra Perfeita
Neide se separou do marido recentemente e deseja aproveitar ao máximo a vida de solteira. Atrapalhada pelo filho mais novo, ela decide juntar o rapaz com uma de suas funcionárias a todo custo.
Sexta-feira, 12/9 – Oito Mulheres e Um Segredo
Recém-saída da prisão, Debbie Ocean logo procura sua ex-parceira Lou para realizar um elaborado assalto: roubar um colar de diamantes no valor de 150 milhões de dólares, que a empresa Cartier mantém em um cofre. O plano é convencer a organização a emprestá-lo para que a estrela Daphne Kluger use a joia no badalado Met Gala, um dos eventos mais chiques e vistosos de Nova York. Para tanto, Debbie e Lou reúnem uma equipe composta apenas por mulheres: Nine Ball, Amita, Constance, Rose e Tammy.