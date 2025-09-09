SAÚDE

Veja lista com todos os alimentos que podem te ajudar a limpar o pâncreas

Agência Correio

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 13:33

Descubra como hábitos simples podem manter o pâncreas em equilíbrio Crédito: Imagem gerada por IA

O pâncreas é uma glândula discreta, mas fundamental para o funcionamento do corpo. Ele atua tanto na digestão quanto no controle dos níveis de açúcar no sangue. Por isso, cuidar da saúde pancreática é essencial — e a alimentação tem papel direto nessa proteção.

Uma dieta equilibrada pode reduzir inflamações, aliviar a sobrecarga do sistema digestivo e contribuir para um metabolismo mais estável. O contrário também é verdadeiro: excesso de açúcares e gorduras prejudica o pâncreas e aumenta o risco de doenças.

Funções importantes do pâncreas

Localizado atrás do estômago, o pâncreas possui duas funções principais. Na parte digestiva, ele produz enzimas que ajudam a quebrar proteínas, gorduras e carboidratos, facilitando a absorção de nutrientes. Já na função hormonal, libera insulina e glucagon, que equilibram a glicose no sangue.

Quando sobrecarregado, esse órgão pode ser afetado por doenças como pancreatite e câncer, muitas vezes silenciosas em seus estágios iniciais.

Alimentos aliados do pâncreas

Alguns alimentos são considerados “amigos” do pâncreas, pois oferecem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, além de facilitar o trabalho digestivo. Entre eles estão: