Morre a avó de Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo: 'Segunda mãe'

Nutricionista compartilhou texto com lembranças e homenagens

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 17:17

Daniel Cady e a avó, Iracema
Daniel Cady e a avó, Iracema Crédito: Reprodução

O nutricionista Daniel Cady, marido da cantora Ivete Sangalo, anunciou a morte de sua avó Iracema nesta sexta-feira (12) nas redes sociais, emocionando seguidores com um texto cheio de lembranças.

“Hoje me despeço de uma das pessoas mais importantes da minha vida: minha querida avó Iracema. Ela foi muito mais que avó, foi presença, foi carinho, foi cuidado, foi como uma segunda mãe. Estava comigo em todos os momentos: nas alegrias, nas dificuldades, sempre com amor, abraço, beijo, palavra de conforto ou uma comida feita com afeto”, escreveu Daniel.

Ele continuou: “Tive a bênção de conviver de perto com ela, de dividir a vida, a casa, os dias — e cada instante foi um presente. Como era bom quando ela me colocava para dormir, quando preparava aquelas comidas que só ela sabia fazer, quando me enchia de carinho de um jeito único. Minha avó foi companhia, proteção, ternura. Foi amor em forma de pessoa”.

Finalizando a homenagem, afirmou: “E é assim que vou sempre me lembrar dela: sorrindo, cuidando, transmitindo calor humano em cada gesto. Só tivemos bons momentos. Só guardo boas lembranças. E é isso que levo comigo: a certeza de que fui amado de todas as maneiras possíveis por uma mulher maravilhosa. Descanse em paz, vó. O seu amor continua vivo em mim”.

Nos comentários, fãs lamentaram a perda e deixaram mensagens de carinho e apoio à família. O velório aconteceu nesta sexta-feira (12), no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.

Daniel é casado com Ivete Sangalo desde 2011, e o casal é pai de Marcelo, de 15 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 7.  

