Esposa de Thammy Miranda anuncia que está grávida

Fernanda Varela
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 17:01
Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen, e a esposa, a influenciadora digital Andressa Ferreira, estão à espera do segundo filho. O casal já é pai de Bento, de 5 anos.
Thammy Miranda e a esposa, Andressa Ferreira
De acordo com a assessoria de imprensa de Andressa, ela está grávida de três meses. A gestação foi realizada por meio de fertilização in vitro nos Estados Unidos, utilizando um óvulo de Andressa e espermatozoide de um doador anônimo, o mesmo método utilizado para a concepção de Bento.
Thammy e Andressa iniciaram o namoro em 2013, aproximadamente um ano antes de Thammy assumir publicamente a identidade de homem trans. Os dois se casaram em 2018 e anunciaram a gravidez do primeiro filho em 2019.