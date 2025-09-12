FAMÍLIA CRESCEU

Esposa de Thammy Miranda anuncia que está grávida

Casal já teve Bento e aguarda segundo bebê

Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen, e a esposa, a influenciadora digital Andressa Ferreira, estão à espera do segundo filho. O casal já é pai de Bento, de 5 anos.

De acordo com a assessoria de imprensa de Andressa, ela está grávida de três meses. A gestação foi realizada por meio de fertilização in vitro nos Estados Unidos, utilizando um óvulo de Andressa e espermatozoide de um doador anônimo, o mesmo método utilizado para a concepção de Bento.