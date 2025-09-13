Acesse sua conta
Resenha do ‘sapo da sorte’ de Rodrigo Nestor diverte torcida do Bahia, mas acende alerta; entenda

Jogador contou que o animal vive na água dos gatos da família e já virou parte da rotina

  Fernanda Varela

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 06:56

Sapo 'invadiu' cada de Rodrigo Nestor
Sapo 'invadiu' cada de Rodrigo Nestor Crédito: Reprodução

Rodrigo Nestor, meia do Bahia, arrancou risadas ao revelar que um sapo aparece todos os dias no pote de água dos seus gatos e acabou virando um mascote improvisado. Em coletiva, o jogador disse que o animal, que já ganhou fama de amuleto, está presente desde que ele se mudou para Salvador.

“A gente ainda não colocou nome, não. A gente tá pensando ainda, com calma, pra ver se a gente coloca um nome legal pra ele aí, mas ainda não", brincou o jogador. "O sapo tá lá faz tempo, desde quando eu me mudei, que eu vim aqui pra Bahia, que eu me mudei pra lá, ele já tava lá, e aí eu comecei a mostrar ele agora porque achei muito engraçado ele entrando no potinho de água dos gatos ali. E ele fica lá, cara, ele aparece, eu brinco que ele chega do trabalho umas 18h30, aí dorme, descansa, come a ração do gato, fica ali me olhando. Aí outro dia ele tava lá na porta de casa, já tá sentindo de casa", continuou.

O bicho em questão é um sapo-cururu, comum em várias regiões do Brasil. Embora a resenha seja muito boa - e de aparentemente Rodrigo Nestor ser o verdadeiro invasor, já que o sapo já morava naquela casa antes do atleta se mudar pra lá - é bom reforçar alguns cuidados. Especialistas alertam que o animal pode ser perigoso para quem cria cães e gatos. De acordo com o Instituto Butantan, o cururu libera veneno pela pele quando está estressado, e essa substância pode causar intoxicação grave em animais de estimação.

Pesquisas publicadas no SciELO apontam que esse veneno contém bufotoxinas e bufaginas, capazes de afetar o coração e o sistema nervoso dos animais. Segundo especialistas da Guia Vet, a intoxicação pelo veneno do anfíbio pode ser notada caso os bichos de estimação apresentem sintomas como salivação excessiva, tremores, dificuldade respiratória e gengivas vermelhas.

