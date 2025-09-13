RELEMBRE O CASO

Pai é inocentado pela Justiça após matar motorista que atropelou e tirou a vida do seu filho

Júri entendeu que ele agiu sob forte emoção ao presenciar a morte da criança

Fernanda Varela

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 07:56

Motorista que atropelou e matou menino é assassinado por pai da criança Crédito: Reprodução

O destino de Dedilson de Oliveira Souza foi decidido no tribunal do júri, mas a cena que mudou sua vida aconteceu dois anos antes, em um semáforo de Goiânia. Ele vendia balas ao lado do filho, Danilo Pignata, de 8 anos, quando um carro desgovernado subiu no canteiro central e atingiu a criança.

As câmeras de segurança registraram o instante em que o veículo conduzido por Francilei da Silva Jesus perde o controle e atinge o menino, que estava próximo a uma árvore. Dedilson conseguiu se salvar, mas viu o filho ser atingido e morrer na sua frente. Minutos depois, dominado pela raiva e pelo desespero, ele partiu para cima do motorista, agredindo-o com chutes e pedradas.

Francilei foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista estava embriagado no momento do atropelamento.

