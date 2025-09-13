ASSUSTADO

Tiago Leifert relembra ataques flamenguistas após narração imparcial: 'Não estão acostumados com equilíbrio'

Jornalista diz que foi uma 'carnificina' quando saiu do ar

Fernanda Varela

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 08:07

Tiago Leifert durante transmissão no YouTube Crédito: Reprodução/Canal 3 na Área

Tiago Leifert voltou a falar sobre as críticas que recebeu da torcida do Flamengo ao narrar um jogo do clube em 2022, contra o Altos-PI, pela Copa do Brasil. Em entrevista ao Charla Podcast, o jornalista contou que sua narração mais neutra causou incômodo entre os torcedores rubro-negros.

“Quando eu estava no Prime Video, eu narrei Flamengo x Altos-PI. No alto da minha ingenuidade, eu narrei o jogo de forma equilibrada. Eu sou de São Paulo, e mal sabia eu que a torcida do Flamengo não está acostumada com narração equilibrada”, disse.

Segundo Leifert, a popularidade do time carioca influencia na forma como alguns narradores conduzem a transmissão. “Pelo fato de o Flamengo ser um time muito grande, as narrações tendem a olhar o jogo do ponto de vista do Flamengo. Não estou criticando, estou falando um fato”, afirmou.

O narrador explicou ainda que buscou contemplar também a torcida do adversário. “Eu tinha que contar a história do Altos-PI. Eu sei que vai ficar um pouco mais tendencioso para o Flamengo, porque eu sou de São Paulo e estou mais perto deles, mas a minha narração foi equilibrada. Rapaz, quando eu saí do ar… Foi quase uma carnificina o que aconteceu”, brincou.