Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tiago Leifert relembra ataques flamenguistas após narração imparcial: 'Não estão acostumados com equilíbrio'

Jornalista diz que foi uma 'carnificina' quando saiu do ar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 08:07

Tiago Leifert durante transmissão no YouTube
Tiago Leifert durante transmissão no YouTube Crédito: Reprodução/Canal 3 na Área

Tiago Leifert voltou a falar sobre as críticas que recebeu da torcida do Flamengo ao narrar um jogo do clube em 2022, contra o Altos-PI, pela Copa do Brasil. Em entrevista ao Charla Podcast, o jornalista contou que sua narração mais neutra causou incômodo entre os torcedores rubro-negros.

Filha de Tiego Leifert, Lua tem retinoblastoma

Filha de Tiego Leifert, Lua tem retinoblastoma por Reprodução
Filha de Tiego Leifert, Lua tem retinoblastoma por Reprodução
Filha de Tiego Leifert, Lua tem retinoblastoma por Reprodução
Filha de Tiego Leifert, Lua tem retinoblastoma por Reprodução
Filha de Tiego Leifert, Lua tem retinoblastoma por Reprodução
Filha de Tiego Leifert, Lua tem retinoblastoma por Reprodução
Filha de Tiego Leifert, Lua tem retinoblastoma por Reprodução
Filha de Tiego Leifert, Lua tem retinoblastoma por Reprodução
Filha de Tiego Leifert, Lua tem retinoblastoma por Reprodução
Filha de Tiego Leifert, Lua tem retinoblastoma por Reprodução
1 de 10
Filha de Tiego Leifert, Lua tem retinoblastoma por Reprodução

“Quando eu estava no Prime Video, eu narrei Flamengo x Altos-PI. No alto da minha ingenuidade, eu narrei o jogo de forma equilibrada. Eu sou de São Paulo, e mal sabia eu que a torcida do Flamengo não está acostumada com narração equilibrada”, disse.

Leia mais

Imagem - Pai é inocentado pela Justiça após matar motorista que atropelou e tirou a vida do seu filho

Pai é inocentado pela Justiça após matar motorista que atropelou e tirou a vida do seu filho

Imagem - Resenha do ‘sapo da sorte’ de Rodrigo Nestor diverte torcida do Bahia, mas acende alerta; entenda

Resenha do ‘sapo da sorte’ de Rodrigo Nestor diverte torcida do Bahia, mas acende alerta; entenda

Imagem - Adriano Imperador leva Romário para conhecer favela onde cresceu: 'Aqui me sinto mais eu'

Adriano Imperador leva Romário para conhecer favela onde cresceu: 'Aqui me sinto mais eu'

Segundo Leifert, a popularidade do time carioca influencia na forma como alguns narradores conduzem a transmissão. “Pelo fato de o Flamengo ser um time muito grande, as narrações tendem a olhar o jogo do ponto de vista do Flamengo. Não estou criticando, estou falando um fato”, afirmou.

O narrador explicou ainda que buscou contemplar também a torcida do adversário. “Eu tinha que contar a história do Altos-PI. Eu sei que vai ficar um pouco mais tendencioso para o Flamengo, porque eu sou de São Paulo e estou mais perto deles, mas a minha narração foi equilibrada. Rapaz, quando eu saí do ar… Foi quase uma carnificina o que aconteceu”, brincou.

Na época, o Flamengo venceu os dois jogos: 2 a 1 fora de casa e 2 a 0 no Maracanã.

Mais recentes

Imagem - Ingrid Guimarães relata crises com filha; entenda limites que mãe precisam ter para evitar denúncias

Ingrid Guimarães relata crises com filha; entenda limites que mãe precisam ter para evitar denúncias
Imagem - Áries, Gêmeos e Escorpião passarão por mudanças radicais nos próximos 15 dias

Áries, Gêmeos e Escorpião passarão por mudanças radicais nos próximos 15 dias
Imagem - Jornalista fica nervosa e confunde Gustavo Mioto com Murilo Huff em entrevista

Jornalista fica nervosa e confunde Gustavo Mioto com Murilo Huff em entrevista

MAIS LIDAS

Imagem - Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48
01

Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48

Imagem - Homem é baleado e preso após tentar assaltar PM na Barra
02

Homem é baleado e preso após tentar assaltar PM na Barra

Imagem - Veja o prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual na Bahia
03

Veja o prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual na Bahia

Imagem - Ibuprofeno e paracetamol estão associados a aumento de risco de morte por bactéria, diz estudo
04

Ibuprofeno e paracetamol estão associados a aumento de risco de morte por bactéria, diz estudo