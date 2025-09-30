LEMBRANÇAS?

Dado Dolabella leva nova namorada ao mesmo local em que reatou com Wanessa Camargo

Artista engatou romance com Miss Gramado 2025

Felipe Sena

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 18:05

Ator compartilhou registros com a namorada Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O ator Dado Dolabella iniciou um relacionamento com a Miss Gramado 2025, Marcela Tomaszewski, de 27 anos. Nas redes sociais, o artista compartilhou registros através dos stories do Instagram em que aparece com a namorada na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso (GO), nesta terça-feira (30).

Contudo, uma semelhança chamou atenção. O artista, de 45 anos, que engatou o novo romance após término com Wanessa Camargo, por quem protagonizou uma crise de ciúmes recentemente em uma festa onde estavam integrantes do Dança dos Famosos, levou a nova namorada para uma viagem no mesmo local em que esteve com Wanessa.

Dolabella e Tomaszewski escolheram o passeio para a mesma região em que o ator reatou o relacionamento com Wanessa em 2022. Os dois se hospedaram no mesmo chalé, inclusive em que Dado havia frequentado com sua ex-namorada.

O ator que demonstra uma conexão com a natureza parece ver na Chapada dos Veadeiros um significado especial em sua vida, já que o local serviu como cenário para o recomeço com Wanessa há três anos quanto na sua vida amorosa.