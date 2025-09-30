Acesse sua conta
Dado Dolabella leva nova namorada ao mesmo local em que reatou com Wanessa Camargo

Artista engatou romance com Miss Gramado 2025

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 18:05

Ator compartilhou registros com a namorada
Ator compartilhou registros com a namorada Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O ator Dado Dolabella iniciou um relacionamento com a Miss Gramado 2025, Marcela Tomaszewski, de 27 anos. Nas redes sociais, o artista compartilhou registros através dos stories do Instagram em que aparece com a namorada na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso (GO), nesta terça-feira (30).

Contudo, uma semelhança chamou atenção. O artista, de 45 anos, que engatou o novo romance após término com Wanessa Camargo, por quem protagonizou uma crise de ciúmes recentemente em uma festa onde estavam integrantes do Dança dos Famosos, levou a nova namorada para uma viagem no mesmo local em que esteve com Wanessa.

Dolabella e Tomaszewski escolheram o passeio para a mesma região em que o ator reatou o relacionamento com Wanessa em 2022. Os dois se hospedaram no mesmo chalé, inclusive em que Dado havia frequentado com sua ex-namorada.

Dado comparu
Dado comparu Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O ator que demonstra uma conexão com a natureza parece ver na Chapada dos Veadeiros um significado especial em sua vida, já que o local serviu como cenário para o recomeço com Wanessa há três anos quanto na sua vida amorosa.

Os dois estão na pousada Macela, nome semelhante ao da modelo. Marcela Tomaszewski conquistou o título de Miss Gramado em 2025.

