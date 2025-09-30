Dado Dolabella leva nova namorada ao mesmo local em que reatou com Wanessa Camargo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 18:05
O ator Dado Dolabella iniciou um relacionamento com a Miss Gramado 2025, Marcela Tomaszewski, de 27 anos. Nas redes sociais, o artista compartilhou registros através dos stories do Instagram em que aparece com a namorada na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso (GO), nesta terça-feira (30).
Dado Dolabella
Contudo, uma semelhança chamou atenção. O artista, de 45 anos, que engatou o novo romance após término com Wanessa Camargo, por quem protagonizou uma crise de ciúmes recentemente em uma festa onde estavam integrantes do Dança dos Famosos, levou a nova namorada para uma viagem no mesmo local em que esteve com Wanessa.
Dolabella e Tomaszewski escolheram o passeio para a mesma região em que o ator reatou o relacionamento com Wanessa em 2022. Os dois se hospedaram no mesmo chalé, inclusive em que Dado havia frequentado com sua ex-namorada.
O ator que demonstra uma conexão com a natureza parece ver na Chapada dos Veadeiros um significado especial em sua vida, já que o local serviu como cenário para o recomeço com Wanessa há três anos quanto na sua vida amorosa.
Os dois estão na pousada Macela, nome semelhante ao da modelo. Marcela Tomaszewski conquistou o título de Miss Gramado em 2025.