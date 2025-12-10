PÓS-OPERATÓRIO

Xuxa Meneghel recebe alta hospitalar após cirurgia em São Paulo

Apresentadora passou por procedimento na coluna nesta segunda-feira (8)

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 19:31

Nesta segunda-feira (8), a apresentadora Xuxa Meneghel, de 62 anos, precisou passar por uma cirurgia na coluna, onde tudo parece ter ocorrido Bel. Em nota à imprensa, o hospital Vila Nova Star, em São Paulo, informou que a famosa recebeu alta hospitalar enviada nesta quarta-feira (10). A cirurgia minimamente invasiva na coluna foi realizada na região da lombar. De acordo com boletim médico divulgado pela equipe de Xuxa, a evolução clínica foi considerada excelente no pós-operatório.

O comunicado afirma que ela apresentou boa mobilidade e dor controlada nas 48 horas seguintes ao procedimento e por isso pôde ser liberada. O informe é assinado pelos médicos Francisco Sampaio Jr. (neurocirurgião), Ludhmila Abrahão Hajjar (cardiologista e intensivista), Paulo Marcelo Gehm Hoff (diretor clínico) e Daniel Favarão Del Negro (diretor-geral).

O neurocirurgião Francisco Sampaio contou, em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, que o procedimento ao qual a apresentadora foi submetida decorreu de um desgaste em um disco intervertebral, condição comum que acabou comprimindo um nervo e provocando dores. Segundo o especialista, a cirurgia transcorreu sem qualquer complicação, teve aproximadamente duas horas de duração e não trouxe impactos à mobilidade da artista.

