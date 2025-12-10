Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Xuxa Meneghel recebe alta hospitalar após cirurgia em São Paulo

Apresentadora passou por procedimento na coluna nesta segunda-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 19:31

Xuxa
Xuxa Crédito: Reprodução

Nesta segunda-feira (8), a apresentadora Xuxa Meneghel, de 62 anos, precisou passar por uma cirurgia na coluna, onde tudo parece ter ocorrido Bel. Em nota à imprensa, o hospital Vila Nova Star, em São Paulo, informou que a famosa recebeu alta hospitalar enviada nesta quarta-feira (10). A cirurgia minimamente invasiva na coluna foi realizada na região da lombar. De acordo com boletim médico divulgado pela equipe de Xuxa, a evolução clínica foi considerada excelente no pós-operatório. 

O comunicado afirma que ela apresentou boa mobilidade e dor controlada nas 48 horas seguintes ao procedimento e por isso pôde ser liberada. O informe é assinado pelos médicos Francisco Sampaio Jr. (neurocirurgião), Ludhmila Abrahão Hajjar (cardiologista e intensivista), Paulo Marcelo Gehm Hoff (diretor clínico) e Daniel Favarão Del Negro (diretor-geral). 

Xuxa

Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Não usa lingerie, culpa das camisolonas que ganhou de Xuxa. por Reprodução
Roberto Carlos e Xuxa por Reprodução
Xuxa por Blad Meneghel/Reprodução/Instagram
Ayrton Senna e Xuxa por Reprodução
Sasha e Xuxa por Reprodução
Xuxa e Patrícia por Reprodução
Hebe e Xuxa por Reprodução
xUXA por Reprodução/Instagram
Junno Andrade e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Xuxa Meneghel por Divulgação
Edição comemorativa de boneca da Xuxa esgota em 24 horas por Reprodução I Instagram I @xuxameneghel e Estrela I Divulgação
Xuxa Meneghel por @bladmeneghel
Angélica e Xuxa inverteram os papéis no Domingão por Reprodução/TV Globo
Xuxa e Ivete Sangalo por GNT
Xuxa Meneghel admite erros na música 'Brincar de índio' por Reprodução/Instagram
Xuxa por Redes sociais
Angélica contou que Xuxa a alertou sobre traição de ex-namorado por Reprodução/Instagram
Xuxa e Ivete Sangalo por Redes sociais
Xuxa reclama de artistas que não se posicionam na política: 'não respeito mais' por (Divulgação)
Novo filme de Xuxa, 'Uma Fada Veio me Visitar' por Reprodução
Aos 60 anos, Xuxa fala sobre como está sendo seu processo de envelhecimento por Divulgação/Bradesco Seguros
Ivete e Xuxa por Divulgação
Xuxa por reprpdução
Xuxa Meneghel revela abusos na infância por Divulgação
Angélica, Xuxa e Eliana causam no Criança Esperança por TV Globo
âXuxa, O DocumentÃ¡rioâ, sÃ©rie documental Original Globoplay, estreia hoje, dia 13 de julho, na plataforma por Blad Meneghel/Divulgação
Público tenta invadir área reservada na Fonte Nova, durante show de Xuxa em 1989 por Fernando Amorim/Arquivo CORREIO
Xuxa se apresenta na Fonte Nova em 1989 por Fernando Amorim/Arquivo CORREIO
Xuxa, Senna, Galisteu por Quintino
Marlene Mattos e Xuxa Meneghel por Globoplay
Xuxa e Luciano Szafir por TV Globo
Marlene Mattos ‘infernizava’ namoro entre Xuxa e Ayrton Senna por YouTube
Xuxa e Marcelo Ribeiro por YouTube / Globoplay
Xuxa apresentou programa infantil na Globo por seis anos por Blad Meneghel/divulgação
Xuxa reencontrou pai no palco por Reprodução
Xuxa Meneghel expõe relação abusiva com Marlene Mattos por TV Globo
Xuxa comenta sobre ter perdido a virgindade por YouTube
1 de 57
Xuxa por Reprodução

LEIA MAIS

Xuxa revela climão com Roberto Carlos em gravação de especial de final de ano: ‘Eu fui embora’

TV Globinho, Xou da Xuxa ou TV Colosso? Confira 100 desenhos que moldaram três gerações nas manhãs da Globo

Como será o show de despedida de Xuxa no Allianz Parque

Xuxa diz que estava 'limpa total' quando viu um duende e relata: 'Fiquei desesperada, com tanto medo'

Não é Xuxa nem Angélica: descubra quem pode assumir o lugar de Eliana no Saia Justa

O neurocirurgião Francisco Sampaio contou, em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, que o procedimento ao qual a apresentadora foi submetida decorreu de um desgaste em um disco intervertebral, condição comum que acabou comprimindo um nervo e provocando dores. Segundo o especialista, a cirurgia transcorreu sem qualquer complicação, teve aproximadamente duas horas de duração e não trouxe impactos à mobilidade da artista.

Veja boletim:

Boletim de Xuxa Meneghel informa alta
Boletim de Xuxa Meneghel informa alta Crédito: Reprodução

Leia mais

Imagem - Renovação e liberdade: 4 signos vão finalizar ciclos pesados em dezembro

Renovação e liberdade: 4 signos vão finalizar ciclos pesados em dezembro

Imagem - A Fazenda 17: Novo fazendeiro sofrerá pegadinha do programa

A Fazenda 17: Novo fazendeiro sofrerá pegadinha do programa

Imagem - Danilo ficará preso em Dona de Mim? Saiba o que acontece com ele

Danilo ficará preso em Dona de Mim? Saiba o que acontece com ele

Tags:

Hospital Xuxa Coluna

Mais recentes

Imagem - Relembre 5 atores globais que já posaram nus para a revista G Magazine

Relembre 5 atores globais que já posaram nus para a revista G Magazine
Imagem - Renovação e liberdade: 4 signos vão finalizar ciclos pesados em dezembro

Renovação e liberdade: 4 signos vão finalizar ciclos pesados em dezembro
Imagem - A Fazenda 17: Novo fazendeiro sofrerá pegadinha do programa

A Fazenda 17: Novo fazendeiro sofrerá pegadinha do programa

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro
01

Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro

Imagem - Vendas para camarote do show de Roberto Carlos em Salvador começam hoje; veja onde comprar
02

Vendas para camarote do show de Roberto Carlos em Salvador começam hoje; veja onde comprar

Imagem - Rust-out: o “primo silencioso” do burnout ganha atenção entre empresas e especialistas
03

Rust-out: o “primo silencioso” do burnout ganha atenção entre empresas e especialistas

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (10 de dezembro) é A Árvore: o tempo é um aliado, não um inimigo
04

Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (10 de dezembro) é A Árvore: o tempo é um aliado, não um inimigo