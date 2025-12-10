DEU RUIM

A Fazenda 17: Novo fazendeiro sofrerá pegadinha do programa

Quem conquistar o chapéu nesta quarta-feira (10) não terá os mesmos poderes dos fazendeiros anteriores

Elis Freire

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 18:48

Adriane Galisteu apresenta o reality 'A Fazenda' Crédito: Reprodução

Os próximos 7 dias serão diferenciados em "A Fazenda 17", o que a apresentadora Adriane Galisteu chamou de "semana especial". Quem sairá perdendo será o novo fazendeiro a ser definido na noite desta quarta-feira (10). A pegadinha será a seguinte: o conquistador do chapéu mais cobiçado do reality não vai poder indicar ninguém para a berlinda e também não estará imune à votação.

Na formação da Roça na noite desta terça-feira (3), a apresentadora deu um spoiler ao público das novidades. "Amanhã os roceiros vão entrar em campo para lutar pelo chapelão máximo. Aliás, se preparem, porque, a partir de quinta-feira (11), a gente entra em uma semana especial, que vai acontecer muita coisa na F17", contou Galisteu aos telespectadores.

A loira, então, detalhou que o participante que vencer a Prova do Fazendeiro, nesta quarta-feira (10), não terá poder algum esta semana. Duda Wendling, Saory Cardoso e Toninho Tornado vão disputar a prova e quem ganhar se livrará da berlinda. "O fazendeiro dessa semana não ganha imunidade e não vai indicar ninguém para a roça. Que loucura, hein?", anunciou.

Dudu Camargo, Saory Cardoso, Carol Lekker, Duda Wendling, Otávio Mesquita, Toninho Tornado, Kathy Maravilha, Walério Araújo e Fabiano Moraes seguem na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões oferecido pelo programa.

