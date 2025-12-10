Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A Fazenda 17: Novo fazendeiro sofrerá pegadinha do programa

Quem conquistar o chapéu nesta quarta-feira (10) não terá os mesmos poderes dos fazendeiros anteriores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 18:48

Adriane Galisteu apresenta o reality 'A Fazenda'
Adriane Galisteu apresenta o reality 'A Fazenda' Crédito: Reprodução

Os próximos 7 dias serão diferenciados em "A Fazenda 17", o que a apresentadora Adriane Galisteu chamou de "semana especial". Quem sairá perdendo será o novo fazendeiro a ser definido na noite desta quarta-feira (10). A pegadinha será a seguinte: o conquistador do chapéu mais cobiçado do reality não vai poder indicar ninguém para a berlinda e também não estará imune à votação. 

Na formação da Roça na noite desta terça-feira (3), a apresentadora deu um spoiler ao público das novidades. "Amanhã os roceiros vão entrar em campo para lutar pelo chapelão máximo. Aliás, se preparem, porque, a partir de quinta-feira (11), a gente entra em uma semana especial, que vai acontecer muita coisa na F17", contou Galisteu aos telespectadores. 

Elenco de "A Fazenda 17"

Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais
Nizam  por Reprodução
Toninho Tornado por Reprodução
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Matheus Martins por Reprodução
Walério Aráujo por Reprodução
Renata Muller por Reprodução
Maria Caporusso por Reprodução
Luiz Otávio Mesquita por Reprodução
Kathy Maravilha por Reprodução
Gabily por Reprodução
Fernando Sampaio por Reprodução
Fabiano Moraes por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Duda Wendling por Reprodução
Creo Kellab por Reprodução
Carol Lekker por Reprodução
Martina Sanzi por Reprodução
Saory Cardoso por Reprodução
Shia Phoenix por Reprodução
Tamires Assis por Reprodução
Wallas Arrais por Reprodução
Will Guimarães por Reprodução
Yoná Sousa por Reprodução
Michele Barros por Reprodução
Guilherme Boury por Reprodução
1 de 26
Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS

Clima esquentou: Dudu Camargo e Saory protagonizam pegação em ‘A Fazenda 17’

'A Fazenda 17': Dudu Camargo já tem alvo definido para a Roça desta terça (9); veja quem será

Mãe de Duda Wendling quebra o silêncio após acusação de Fabiano em 'A Fazenda 17': 'Machista e irresponsável'

Fabiano Moraes vence a Prova de Fogo em 'A Fazenda 17'; descubra quem foi para a baia

Público decidiu: Tamires Assis deixa 'A Fazenda 17'

A loira, então, detalhou que o participante que vencer a Prova do Fazendeiro, nesta quarta-feira (10), não terá poder algum esta semana. Duda Wendling, Saory Cardoso e Toninho Tornado vão disputar a prova e quem ganhar se livrará da berlinda. "O fazendeiro dessa semana não ganha imunidade e não vai indicar ninguém para a roça. Que loucura, hein?", anunciou. 

Dudu Camargo, Saory Cardoso, Carol Lekker, Duda Wendling, Otávio Mesquita, Toninho Tornado, Kathy Maravilha, Walério Araújo e Fabiano Moraes seguem na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões oferecido pelo programa. 

Todos os vencedores de 'A Fazenda'

A Fazenda 1: Dado Dolabella por Reprodução
A Fazenda 2: Karina Bacchi por Reprodução
A Fazenda 3: Daniel Bueno por Reprodução
A Fazenda 4: Joana Machado por Reprodução
A Fazenda 5: Viviane Araújo por Reprodução
A Fazenda 6: Bárbara Evans por Reprodução
A Fazenda 7: DH Silveira por Reprodução
A Fazenda 8: Douglas Sampaio por Reprodução
A Fazenda 9: Flávia Viana por Reprodução
A Fazenda 10: Rafael Ilha por Reprodução
A Fazenda 11: Lucas Viana por Reprodução
A Fazenda 12: Jojo Todynho por Reprodução
A Fazenda 13: Rico Melquiades por Reprodução
A Fazenda 14: Bárbara Borges por Reprodução
A Fazenda 15: Jaquelline Grohalski por Reprodução
A Fazenda 16: Sacha Bali por Reprodução
1 de 16
A Fazenda 1: Dado Dolabella por Reprodução

Leia mais

Imagem - Danilo ficará preso em Dona de Mim? Saiba o que acontece com ele

Danilo ficará preso em Dona de Mim? Saiba o que acontece com ele

Imagem - João Gomes é o Artista do Ano pelo Prêmio Multishow 2025

João Gomes é o Artista do Ano pelo Prêmio Multishow 2025

Imagem - Hora de ter paciência: tire a sua sorte do dia para esta quarta (10)

Hora de ter paciência: tire a sua sorte do dia para esta quarta (10)

Tags:

A Fazenda 17 Record Reality Show

Mais recentes

Imagem - Xuxa Meneghel recebe alta hospitalar após cirurgia em São Paulo

Xuxa Meneghel recebe alta hospitalar após cirurgia em São Paulo
Imagem - Relembre 5 atores globais que já posaram nus para a revista G Magazine

Relembre 5 atores globais que já posaram nus para a revista G Magazine
Imagem - Renovação e liberdade: 4 signos vão finalizar ciclos pesados em dezembro

Renovação e liberdade: 4 signos vão finalizar ciclos pesados em dezembro

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro
01

Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro

Imagem - Vendas para camarote do show de Roberto Carlos em Salvador começam hoje; veja onde comprar
02

Vendas para camarote do show de Roberto Carlos em Salvador começam hoje; veja onde comprar

Imagem - Rust-out: o “primo silencioso” do burnout ganha atenção entre empresas e especialistas
03

Rust-out: o “primo silencioso” do burnout ganha atenção entre empresas e especialistas

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (10 de dezembro) é A Árvore: o tempo é um aliado, não um inimigo
04

Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (10 de dezembro) é A Árvore: o tempo é um aliado, não um inimigo