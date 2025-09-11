Acesse sua conta
Marcelo Cerqueira lança livro sobre uma travesti serial killer

Evento de lançamento acontece nesta sexta (12), às 17h, na Livraria do Glauber, no Cine Glauber Rocha

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 06:00

Marcelo Cerqueira e seu novo trabalho
Marcelo Cerqueira e seu novo trabalho Crédito: divulgação

O escritor Marcelo Cerqueira será um dos destaques da 9ª Semana da Diversidade Cultural LGBT+ de Salvador com o seu mais recente livro A Vida Secreta de Uma Serial Killer Travesti.

O lançamento acontece nesta sexta (12), às 17h, na Livraria do Glauber, no Cine Glauber Rocha, e contará com sessão de autógrafos e bate-papo com o autor. A obra apresenta um enredo policial instigante que combina suspense e reflexões sobre identidade de gênero.

O romance mergulha na trajetória fictícia de Brinquedo, uma travesti que percorre os contrastes entre o glamour das noites brasileiras e a brutalidade das ruas, até se tornar uma assassina em série.

