Marcelo Cerqueira lança livro sobre uma travesti serial killer

Doris Miranda
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 06:00
O escritor Marcelo Cerqueira será um dos destaques da 9ª Semana da Diversidade Cultural LGBT+ de Salvador com o seu mais recente livro A Vida Secreta de Uma Serial Killer Travesti.
O lançamento acontece nesta sexta (12), às 17h, na Livraria do Glauber, no Cine Glauber Rocha, e contará com sessão de autógrafos e bate-papo com o autor. A obra apresenta um enredo policial instigante que combina suspense e reflexões sobre identidade de gênero.
O romance mergulha na trajetória fictícia de Brinquedo, uma travesti que percorre os contrastes entre o glamour das noites brasileiras e a brutalidade das ruas, até se tornar uma assassina em série.