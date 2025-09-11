LGBT+

Marcelo Cerqueira lança livro sobre uma travesti serial killer

Evento de lançamento acontece nesta sexta (12), às 17h, na Livraria do Glauber, no Cine Glauber Rocha

Doris Miranda

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 06:00

Marcelo Cerqueira e seu novo trabalho Crédito: divulgação

O escritor Marcelo Cerqueira será um dos destaques da 9ª Semana da Diversidade Cultural LGBT+ de Salvador com o seu mais recente livro A Vida Secreta de Uma Serial Killer Travesti.

O lançamento acontece nesta sexta (12), às 17h, na Livraria do Glauber, no Cine Glauber Rocha, e contará com sessão de autógrafos e bate-papo com o autor. A obra apresenta um enredo policial instigante que combina suspense e reflexões sobre identidade de gênero.