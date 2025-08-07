Acesse sua conta
Universidade abre vaga de emprego com salário de R$ 16 mil para professor

Inscrições começam em 11 de agosto; cargo é em SP

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 07:58

Concurso público é anunciado no RS
Vaga é anunciada pela Unesp Crédito: Shutterstock

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) abriu uma vaga com salário de R$ 16.353,01 para o cargo de professor assistente no campus de Araraquara, voltado para a área de Farmácia, com dedicação integral à docência e à pesquisa. A vaga exige título de doutor e graduação em Farmácia ou Farmácia-Bioquímica.

O cargo é vinculado ao Departamento de Fármacos e Medicamentos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. O projeto de pesquisa deve estar relacionado à linha de “Farmacologia e Toxicologia”.

As inscrições vão de 11 de agosto a 10 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site da Unesp (clique aqui para acessar). A taxa é de R$ 276,00, mas os candidatos podem solicitar redução de 50% do valor, desde que atendam aos critérios estabelecidos (como ser estudante e ter renda inferior a dois salários mínimos).

O concurso será composto por duas fases:

Prova escrita (eliminatória e classificatória): média mínima de 7,0 para aprovação.

Provas classificatórias: prova didática, prova de títulos e análise e arguição de projeto de pesquisa, plano de atividades de graduação/pós e ações de extensão.

Todos os candidatos devem submeter projeto de pesquisa, plano de ensino e de extensão já na inscrição.

O candidato aprovado e nomeado terá até 30 dias para apresentar novamente o projeto de pesquisa compatível com o regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP). A posse exige regularidade com a Justiça Eleitoral, CPF, e no caso de homens, com o serviço militar.

Para acessar o edital completo, clique aqui. 

