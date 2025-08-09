DESABAFO

'Eu troco a minha vida pela sua', diz influenciadora sobre assassinato de irmão gêmeo

Motoboy foi morto no bairro de São Cateano

Bruno Wendel

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 12:54

Influenciadora desabafa em rede social sobre o assassinato do irmão gêmeo Crédito: Redes sociais

Em prantos, a influenciadora digital Brenda Falcão disse que está "muito abalada" com a morte de seu irmão gêmeo, o motoboy Bruno Cesar da Anunciação Falcão de Oliveira, de 24 anos, assassinado na noite desta sexta-feira (08), no bairro de São Caetano. "Eu troco a minha vida pela sua", diz uma das mensagens do vídeo postado na manhã deste sábado, em sua conta na Instagram.

Influenciadora, que tem mais de 65 mil seguidores, disse que "não estou aguentado mais". "Se eu soubesse que Deus ia levar o meu irmão depois dos nove meses do meu acidente, eu nem queria voltar para este mundo aqui", declara.

Em outro vídeo, Brenda diz que queria sumir das redes sociais. "Por mim, eu nem mais apareceria aqui. Desativava isso aqui e sumia. Mas é o meu meio de trabalho. Eu não tenho como expressar a minha dor em outro lugar. Dava o meu sangue, cortava os meus braços, mas não levava o menino", diz ela.

O crime aconteceu na Rua Professor Francisco Góes Calmon. Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso está sendo apurado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) que investiga autoria e motivação do crime".