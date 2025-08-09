INVESTIGAÇÃO

Influenciadora tentou falar com irmão momentos antes de ele ter sido morto; veja

Motoboy foi baleado diversas vezes no bairro de São Caetano

Bruno Wendel

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 16:00

Irmão de influenciadora digital é morto em São Caetano Crédito: Redes sociais

O assassinato do motoboy Bruno Cesar da Anunciação Falcão de Oliveira, de 24 anos, irmão gêmeo da influenciadora digital Brenda Falcão, é um mistério. Pouco se sabe sobre a execução. Mas, mensagens da irmã enviadas para a vítima momentos antes podem ser uma pista para o que aconteceu na noite desta sexta-feira (08), no bairro de São Caetano.

Brenda Falcão tentou falar com o irmão antes de ele ter sido morto Crédito: Redes sociais

Em uma de suas postagens após a morte de Bruno, a influenciadora publicou um print de mensagens enviadas para o irmão em um aplicativo de mensagens. O início está rabiscado, mas um trecho que não foi censurado por ela às 16h50 diz o seguinte: "Eu não imaginava nada disso". Às 16h50, Brenda escreve: "Não vai acontecer nada com você, não. Deus é nossa vida". O envio de mensagens é encerrado às 19h sem respostas do motoboy.

O crime aconteceu na Rua Professor Francisco Góes Calmon. Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso está sendo apurado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) que investiga autoria e motivação do crime".