Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influenciadora tentou falar com irmão momentos antes de ele ter sido morto; veja

Motoboy foi baleado diversas vezes no bairro de São Caetano

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 16:00

Irmão de influenciadora digital é morto em São Caetano
Irmão de influenciadora digital é morto em São Caetano Crédito: Redes sociais

O assassinato do motoboy Bruno Cesar da Anunciação Falcão de Oliveira, de 24 anos, irmão gêmeo da influenciadora digital Brenda  Falcão, é um mistério. Pouco se sabe sobre a execução. Mas, mensagens da irmã enviadas para a vítima momentos antes podem ser uma pista para o que aconteceu na noite desta sexta-feira (08), no bairro de São Caetano. 

Brenda Falcão tentou falar com o irmão antes de ele ter sido morto
Brenda Falcão tentou falar com o irmão antes de ele ter sido morto Crédito: Redes sociais

Em uma de suas postagens após a morte de Bruno, a influenciadora publicou um print de mensagens enviadas para o irmão em um aplicativo de mensagens. O início está rabiscado, mas um trecho que não foi censurado por ela às 16h50 diz o seguinte: "Eu não imaginava nada disso". Às 16h50, Brenda escreve: "Não vai acontecer nada com você, não. Deus é nossa vida". O envio de mensagens é encerrado às 19h sem respostas do motoboy.

O crime aconteceu na  Rua Professor Francisco Góes Calmon. Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso está sendo apurado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) que investiga autoria e motivação do crime". 

Irmão de influenciadora digital é assassinado em São Caetano

Irmão de influenciadora digital é morto em São Caetano por Redes sociais
Influenciadora desabafa em rede social sobre assassinato de irmão gêmeo por Rede social
Irmão de influenciadora digital é morto em São Caetano por Redes sociais
Irmão de influenciadora digital é morto em São Caetano por Redes sociais
Irmão de influenciadora digital é morto em São Caetano por Redes sociais
Irmão de influenciadora digital é morto em São Caetano por Redes sociais
Irmão de influenciadora digital é morto em São Caetano por Redes sociais
Irmão de influenciadora digital é morto em São Caetano por Redes sociais
Irmão de influenciadora digital é morto em São Caetano por Redes sociais
Influenciadora Brenda Falcão tem irmão gêmeo assassinado por Redes sociais
Influenciadora Brenda Falcão tem irmão gêmeo assassinado por Redes socais
Influenciadora Brenda Falcão tem irmão gêmeo assassinado por Redes sociais
Influenciadora Brenda Falcão tem irmão gêmeo assassinado por Redes sociais
Influenciadora Brenda Falcão tem irmão gêmeo assassinado por Redes socais
Influenciadora desabafa em rede social sobre assassinato de irmão gêmeo por Rede social
Influenciadora desabafa em rede social sobre assassinato de irmão gêmeo por Rede social
Influenciadora Brenda Falcão tem irmão gêmeo assassinado por Redes sociais
Influenciadora Bruna Falcão tem irmão gêmeo assassinado por Redes socais
Influenciadora Bruna Falcão tem irmão gêmeo assassinado por Redes socais
Influenciadora Brenda Falcão tem irmão gêmeo assassinado por Redes sociais
Influenciadora Brenda Falcão tem irmão gêmeo assassinado por Redes sociais
Influenciadora Brenda Falcão tem irmão gêmeo assassinado por Redes sociais
Influenciadora Brenda Falcão tem irmão gêmeo assassinado por Redes sociais
Influenciadora Brenda Falcão tem irmão gêmeo assassinado por Redes sociais
1 de 24
Irmão de influenciadora digital é morto em São Caetano por Redes sociais

Leia mais

Imagem - Major é preso ao tentar entregar celular para detento na Cadeia Pública; saiba mais

Major é preso ao tentar entregar celular para detento na Cadeia Pública; saiba mais

Imagem - Fusão Katiara-Comando Vermelho aponta nova fase do crime organizado na Bahia

Fusão Katiara-Comando Vermelho aponta nova fase do crime organizado na Bahia

Imagem - 'Roceirinho', de homem da roça a líder de facção: saiba mais sobre o terror do Recôncavo

'Roceirinho', de homem da roça a líder de facção: saiba mais sobre o terror do Recôncavo

Mais recentes

Imagem - Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity

Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity
Imagem - Bahia é estado com maior número de facções criminosas em atuação, aponta levantamento

Bahia é estado com maior número de facções criminosas em atuação, aponta levantamento
Imagem - Gilberto Gil anuncia novo show da turnê 'Tempo Rei' em Salvador; saiba quando

Gilberto Gil anuncia novo show da turnê 'Tempo Rei' em Salvador; saiba quando

MAIS LIDAS

Imagem - Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'
01

Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'

Imagem - Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil
02

Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil

Imagem - Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista
03

Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista

Imagem - Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil
04

Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil