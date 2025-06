FAMOSOS

Quem são Iguinho & Lulinha? Irmãos lideram agenda de shows no São João da Bahia

Dupla faz 54 apresentações em junho e domina o forró e o piseiro no Nordeste

Fernanda Varela

Publicado em 20 de junho de 2025 às 12:00

Reprodução Crédito: Iguinho & Lulinha são um sucesso

Quem é apaixonado por São João com toda certeza ou já conhece ou será apresentado muito em breve à dupla Iguinho & Lulinha. Os irmãos sergipanos são os artistas com a maior agenda de shows do São João 2025, com 54 apresentações só no mês de junho. A dupla embala sucessos de forró e piseiro, arrastando multidões por onde passa.>

Naturais do povoado de Curitiba, no município de Canindé de São Francisco, em Sergipe, Iguinho e Lulinha cresceram em meio à música. Batizado originalmente de Wingles Belém Marques, Iguinho, nasceu em 2001, enquanto Willas Belém Marques, nome verdadeiro de Lulinha, em 1999. Filhos e netos de cantores, os dois começaram cedo: Iguinho aos 5 anos e Lulinha aos 7.>

Iguinho & Lulinha 1 de 3

A primeira grande repercussão veio com a versão forrozeira de “Hear Me Now”, hit internacional que eles transformaram em “Coração Acelera”. A partir de 2018, a carreira ganhou força com lançamentos como os EPs “Eu Falei Forró” e “Simbora Pra Vaquejada”. O trabalho é gerenciado pela Top Eventos e pela Tapajós Produções.>

A força da dupla não se limita aos palcos. Iguinho & Lulinha têm 2,6 milhões de seguidores no Instagram, 4,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify e acumulam mais de 512 milhões de visualizações no YouTube. Os números refletem a popularidade crescente, principalmente entre o público jovem fã de forró e piseiro.>

Além disso, pelo terceiro ano consecutivo, Iguinho & Lulinha lideram o ranking nacional de shows no mês de junho, com 54 apresentações, boa parte delas em cidades baianas.>

“É gratificante demais liderar essa agenda de novo… a correria é puxada, mas a energia do público motiva”, disse Iguinho. Lulinha completou: “O São João é nossa época favorita… energia absurda”.>

Confira a agenda de shows de Iguinho e Lulinha para o São João 2025:

20/06 – Araci (BA)>

20/06 – Serrinha (BA)>

20/06 – Riachão do Jacuípe (BA)>

21/06 – Amargosa (BA)>

21/06 – Ibicuí (BA)>

21/06 – Maracás (BA)>

22/06 – Itaberaba (BA)>

22/06 – Ipirá (BA)>

22/06 – Santo Antônio de Jesus (BA)>

22/06 – Iaçu (BA)>

23/06 – Jequié (BA)>

23/06 – São Gonçalo dos Campos (BA)>

23/06 – Gandu (BA)>

24/06 – Cachoeira (BA)>

24/06 – Entre Rios (BA)>

24/06 – Candeias (BA)>

25/06 – Mossoró (RN)>

26/06 – Nova Cruz (RN)>

26/06 – Sapé (PB)>

27/06 – Nossa Senhora do Socorro (SE)>

27/06 – Capela (SE)>

27/06 – Estância (SE)>

28/06 – Pilar (AL)>

28/06 – Maceió (AL)>

28/06 – Viçosa (AL)>

29/06 – Banzaê (BA)>

29/06 – Paripiranga (BA)>

29/06 – Santa Brígida (BA)>

30/06 – Luís Eduardo Magalhães (BA)>