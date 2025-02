VIOLÊNCIA

Dois homens são mortos a tiros no Lobato

Um deles tinha 19 anos

Dois homens foram mortos a tiros na noite de sábado (22) no bairro do Lobato, em Salvador. Uma das vítimas foi identificada como Rafaell Winicyus Freitas da Silva, de 19 anos. A outra ainda não teve a identidade confirmada pela Polícia Civil. >

Uma equipe do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (Silc/DHPP) foi acionada também foi acionada e vai investigar as circunstâncias, autoria e motivação do duplo homicídio. As guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram expedidas. >