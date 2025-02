INTERIOR DE SP

Polícia prende motorista de carreta envolvida em acidente que deixou 12 mortos

Ao delegado, ele disse que pensou em fugir, mas estava com dores e procurou hospital

Carol Neves

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 09:08

Vítimas estavam em ônibus Crédito: Guilherme Carvalho Notícias

A Polícia Civil determinou a prisão do motorista da carreta envolvida em um grave acidente com um ônibus de universitários na rodovia Waldir Canevari (SP-355/330), na região de Ribeirão Preto, na noite de quinta-feira (20). O choque resultou em pelo menos 12 mortos e 19 feridos. Segundo as autoridades, o motorista foi preso por omissão de socorro e tentativa de fugir do local do acidente. Atualmente, ele está internado sob escolta policial em um hospital de Franca (SP). >

O delegado João Bastitussi Neto explicou que o motorista inicialmente pensou em fugir, mas, ao sentir dores devido aos ferimentos, decidiu entrar em contato com um advogado e se apresentar. “O motorista [da carreta], em primeiro plano, pensou em se evadir, mas, sentindo dores em razão dos ferimentos, manteve contato com um advogado e acabou se apresentando. Ele foi preso em flagrante”, afirmou ao G1. O teste do etilômetro foi realizado, e o resultado foi negativo para álcool.>

O acidente ocorreu entre os municípios de Nuporanga (SP) e São José da Bela Vista (SP). O ônibus transportava o motorista e 29 passageiros, a maioria estudantes universitários. Até o momento, as vítimas ainda não foram identificadas. O resgate, realizado pelos bombeiros e pela Polícia Militar Rodoviária, foi concluído por volta das 4h da sexta-feira (21).>

Os feridos foram levados para a Santa Casa de São Joaquim da Barra. Segundo o hospital, 12 pessoas com lesões leves já receberam alta, enquanto duas permanecem em observação. Um dos feridos foi transferido para a Santa Casa de Franca (SP) com traumatismo craniano.>

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou, em nota, que a Polícia Civil abriu uma investigação para apurar as causas do acidente, e a Polícia Científica está trabalhando na identificação das vítimas.>

O advogado Marcos Coltri, representante da empresa J4 Transportes Rodoviários, proprietária do caminhão, disse que o motorista relatou, preliminarmente, que pode ter saído da pista, perdendo o controle do veículo. “O relato preliminar do motorista, que estava em estado de choque, o que ele disse é que ele saiu um pouco para fora da pista, ele perdeu o controle do caminhão e, ao retornar, devido ao degrau, acabou puxando um pouco mais o veículo. Ele não sabe relatar como que foi, se na hora em que ele puxou, atingiu o ônibus, ou vice-versa”, explicou Coltri.>