BATIDA

Acidente entre caminhão e ônibus com universitários deixa 12 mortos em SP

Motorista relatou que pode ter saído da pista, perdendo o controle do veículo

Na noite de quinta-feira (20), um acidente envolvendo um ônibus com universitários e um caminhão resultou em pelo menos 12 mortos e 15 feridos na rodovia Waldir Canevari (SP-355/330), próximo a Ribeirão Preto (SP). O trecho onde ocorreu a colisão é de pista simples. As informações são do G1.>

A Polícia Civil iniciou uma investigação para determinar as causas do acidente, enquanto a Polícia Científica trabalha na identificação das vítimas, conforme informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP). >

O ônibus, que transportava o motorista e 29 passageiros, a maioria estudantes universitários, colidiu entre os municípios de Nuporanga (SP) e São José da Bela Vista (SP). Até o momento da última atualização, as vítimas ainda não haviam sido identificadas. O resgate, realizado pelos bombeiros e pela Polícia Militar Rodoviária, foi concluído por volta das 4h da sexta-feira (21). Imagens mostram o ônibus com a lateral bastante danificada.>

Os feridos foram levados para a Santa Casa de São Joaquim da Barra, onde 12 deles, com lesões leves, já receberam alta. Dois permanecem em observação, e um foi transferido para a Santa Casa de Franca (SP) com traumatismo craniano. >

Segundo o advogado da empresa J4 Transportes Rodoviários, proprietária do caminhão, o motorista relatou que pode ter saído da pista, perdendo o controle do veículo. Ao tentar retornar, o degrau da pista teria puxado o caminhão, causando a colisão com o ônibus. O caminhão, que estava vazio, havia partido de Onda Verde (SP) com destino a Itaú de Minas (MG). O motorista, em estado de choque, não conseguiu detalhar exatamente como ocorreu o impacto.>