BRIGA FAMÍLIAR

Homem é morto a facada em Juazeiro; suspeito seria irmão da vítima

Caso aconteceu em Juazeiro, no norte do estado

Um homem foi morto a facadas na manhã desta sexta-feira (21), em Juazeiro, no norte do estado. De acordo com a Polícia Civil, ele foi identificado como Reginaldo França do Nascimento, de 48 anos. O suspeito seria o irmão da vítima, que ainda não foi localizado. >