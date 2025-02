FEIRA DE SANTANA

Três homens são presos e menor é apreendido em operação da Polícia Civil

Operação "Despertar" foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (21)

Três homens foram presos e um menor foi apreendido na manhã desta sexta-feira (21) em Feira de Santana, no centro-norte baiano. As prisões são resultado da Operação “Despertar”, deflagrada pela Polícia Civil (PC) no município. Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio. >