CRIME

Homem põe fogo em casa de ex-companheira e do próprio filho em Serrinha

Suspeito foi preso em flagrante após ser denunciado por vítima

Um homem foi preso em flagrante após atear fogo na casa da ex-companheira e do próprio filho na cidade de Serrinha, no interior da Bahia, na madrugada desta segunda-feira (23). A prisão ocorreu após a mulher procurar a polícia, relatando que o suspeito a ameaçou e, em seguida, colocou fogo na casa onde ela vivia, no bairro de Vaquejada. >