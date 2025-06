ACIDENTE

Idoso morre após ser atropelado na BR-116 em Feira de Santana

Caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (23)

Um idoso identificado como José Dias Palmeira, de 67 anos, morreu após ser atropelado por uma motocicleta na BR-116, no Km 425, em Feira de Santana, na manhã desta segunda-feira (23). Segundo relatos iniciais, o atropelamento foi registrado em um trecho da via que passa pelo perímetro urbano de Feira. >

No local, José tentou atravessar a pista, mas acabou surpreendido por uma moto e o piloto não conseguiu frear antes de acabar batendo no idoso. De acordo com informações da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal na Bahia (PRF-BA), a vítima foi a óbito no local, antes mesmo que uma equipe médica chegasse ao local.>