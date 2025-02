SEGURANÇA

Polícia faz operação em bairro com alta de homicídios em Feira de Santana; veja qual

Arma, carregador e diversos celulares foram apreendidos

A Polícia Civil da Bahia (PC) deflagrou a Operação Despertar, conduzida por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na manhã desta sexta-feira (21). A ação, que tem como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão no bairro Mangabeira que, de acordo com a própria polícia, é apontado como um dos que possui maior índice de homicídios qualificados no ano de 2024. >