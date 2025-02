CRIME

Área do BDM: casal é executado a tiros pelo tráfico dentro de casa em Periperi

Vítimas foram encontradas sem vida na Rua da Jaqueira

Wendel de Novais

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 10:19

Área do BDM: casal é executado a tiros pelo tráfico dentro de casa em Periperi Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Por volta das 4h desta sexta-feira (21), tiros assustaram as pessoas que moram na Rua da Jaqueira, no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Já às 5h30, a sirene da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o crime: um casal foi morto a tiros dentro da casa onde morava. >

As vítimas foram identificadas como Beatriz Santos Silva, de 30 anos, e Júlio César Dias dos Santos, de 23. A ocorrência foi confirmada por agentes da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar da Bahia (CIPM), que acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), da Polícia Civil (PC), para realizar a perícia.>

O crime surpreendeu um policial da área, que terá identidade preservada. “Aquela rua ali tem uma atuação do crime, mas estava sossegada há um tempo. Não tem disputa, mas, pela característica da ocorrência, foi uma ação dos próprios traficantes que vivem ali”, relata. >

Procurada, a PC informou que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado e vai investigar as circunstâncias, autoria e motivação do duplo homicídio. Outro policial, que prefere não se identificar, explica que a região tem domínio da facção do Bonde do Maluco (BDM).>

“Só olhar as paredes e os postes que as pichações te dizem quem é o grupo que está naquela rua e nas imediações. O Bonde do Maluco tem o domínio daquele local há um tempo e, apesar de outras localidades estarem em disputa no bairro, essa da Rua da Jaqueira não faz parte das ocorrências recentes”, fala.>