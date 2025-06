PROGRAMAÇÃO

Última semana do Arraiá do Bela tem shows de Xote Mania, Junior Luzz e Ruan Santana

Nesta segunda-feira (23), o Arraiá vai receber o Forró Arrasta Ela, às 16h

A festa no Shopping Bela Vista segue a todo vapor nesta última semana do Arraiá do Bela 2025. Até o dia 28 de junho, o público poderá curtir uma programação gratuita na Praça Central (Piso L1), com shows ao vivo, apresentações culturais e barraquinhas com comidas típicas. De hoje (23) a 28, o evento reúne artistas como Dudu Francis, Junior Luzz, Ruan Santana, Xote Mania e Forró Jorge, garantindo música e diversão para toda a família. >

O encerramento do Arraiá acontece no sábado (28), com a programação especial da TV Record, que vai promover o show de Ruan Santana, às 14h, seguido de U Tal do Xote. No mesmo dia, Rafael Nedia se apresenta às 18h, para fechar com chave de ouro a temporada junina do Bela Vista.>