INSEGURANÇA

Cinco pessoas são mortas a tiros em menos de 24h em Salvador; veja casos

Ocorrências foram registradas em dois bairros da capital

Esther Morais

Publicado em 23 de fevereiro de 2025 às 13:12

Polícia Civil investiga casos Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Cinco pessoas foram mortas a tiros em menos de 24h em Salvador. Os crimes se dividem em dois episódios, um registrado na noite de sábado (22), no bairro do Lobato, e outro na madrugada deste domingo (23) na Estrada Campinas de Pirajá, no bairro Campinas de Pirajá. >

O crime de ontem deixou duas pessoas mortas. Uma das vítimas foi identificada como Rafaell Winicyus Freitas da Silva, de 19 anos. A outra ainda não teve a identidade confirmada pela Polícia Civil. Policiais militares da 14ª Companhia Independente (CIPM/Lobato) foram acionados na Alameda B19, onde ocorreu o duplo homicídio, e, ao chegarem, constataram o fato.>

Uma equipe do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (Silc/DHPP) também foi acionada e vai investigar as circunstâncias, autoria e motivação dos assassinatos. As guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram expedidas.>

Já nesta madrugada, três homens que estavam dentro de um carro foram mortos a tiros após pararem o veículo para ajudar com uma informação na Estrada Campinas de Pirajá. >

Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram abordadas por dois suspeitos em uma moto, que pediram uma informação e, em seguida, dispararam contra elas. Três ocupantes do carro foram atingidos e morreram no local, enquanto um quarto ocupante sobreviveu sem ferimentos. >

Policiais militares da 9ª Companhia Independente (CIPM/Pirajá) foram acionados e realizaram rondas, abordagens e o reforço de policiamento a fim de encontrar suspeitos e evitar novas ocorrências, mas ninguém foi preso.>

Os homens que morreram foram identificados como Leonardo de Aquino, de 35 anos, Eric Antônio Carvalho de Araújo, de 31, e Erick Santana de Jesus, de 30, de acordo com a reportagem da TV Bahia. >

A 3ª Delegacia de Homicídios/BTS investiga a morte dos passageiros e busca esclarecer a autoria e motivação do crime. Guias para remoção e perícia foram expedidas para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). >