AUTOCONHECIMENTO

Indiana referência na meditação Raja Yoga realiza encontro gratuito em Salvador

Gita Patel vai estar em turnê pelo Brasil e evento na capital baiana acontece dia 7 de julho

Referência na prática de meditação Raja Yoga no mundo, a yogini indiana Gita Patel traz sua turnê ao Brasil e realiza um dos encontros em Salvador, no dia 7 de julho, às 29h, no Teatro Jorge Amado, na Pituba, com entrada gratuita sujeita à capacidade máxima do local. >