VIROU INFLUENCER?

Saiba por onde anda Joyce de 'História de Amor'

Interpretada por Carla Marins, personagem é abandonada grávida pelo namorado Caio (Ângelo Paes Leme)

Joyce, filha de Helena (Regina Duarte) foi uma das personagens mais marcantes da novela, interpretada por Carla Marins, hoje com 56 anos. Na trama, a jovem vive uma relação conturbada com a mãe, além de uma relação abusiva com o namorado Caio (Ângelo Paes Leme), que a abandona quando ela engravida.>