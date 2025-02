BAHIA PRIMEIRO

Filme sobre Davi do BBB24 é melhor avaliado que 'Emilia Pérez' no Letterboxd

Enquanto o documentário tem 3.6 estrelas, o filme francês que concorre ao Oscar tem apenas 2.6 de avaliação

Uma curiosidade chamou a atenção dos internautas, principalmente dos baianos, nesta terça (11). No famoso Letterboxd, rede social online para cinéfilos que permite avaliar produtos audiovisuais, o documentário "Davi - Um cara comum da Bahia" é melhor avaliado que o longa "Emilia Pérez", filme francês que concorre ao Oscar.>

Enquanto o filme sobre o baiano tem 3.6 estrelas, o longa estrelado pela espanhola Karla Sofía Gáscon tem apenas 2.6 estrelas de avaliação entre os usuários. Nas redes sociais, a comparação entre os dois rendeu boas risadas. Há quem realmente acredite que a produção sobre o ex-BBB tem mais qualidade que o filme que busca a estatueta de Melhor Filme na maior premiação do cinema internacional, marcada para o próximo dia 2.>

"Davi atuou melhor", disse uma internauta. "Emília Perez foi feita com IA, Davi a regular kid from Bahia é emocionante,com plasticidade artística, roteiro e atuações fantásticas", destacou outra usuária.>

Filme polêmico

O filme "Emília Perez" tem sido alvo de críticas, desde que levou o prêmio de Melhor Musical no Globo de Ouro. Dirigido pelo francês Jacques Audiard e ambientado no México, o filme chocou e gerou controvérsias ao revelar que não realizou pesquisas sobre o país para compor a história. A atuação de Karla Sofía Gáscon, que disputa como Melhor Atriz no Oscar, também foi duramente criticada nas redes. >