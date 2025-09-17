5 receitas leves com peixe para não falhar na dieta

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:00
O peixe é uma excelente fonte de proteína magra, essencial para a construção e reparo de tecidos. Além disso, é rico em ômega 3, conhecido por promover a saúde cardiovascular, reduzindo os níveis de colesterol. Esses nutrientes também desempenham um papel importante no desenvolvimento e na função cerebral, melhorando a cognição. Dessa forma, incluir peixes nas refeições é uma ótima maneira de começar a semana de forma leve e saudável.
A seguir, confira 5 receitas leves com peixe para começar a semana!
Em um recipiente, tempere os filés de merluza com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Leve à geladeira por 30 minutos. Após esse período, retire o peixe da geladeira, transfira para uma forma e acrescente os tomates picados. Espalhe o molho de tomate , regue com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno e sirva em seguida com a salsinha.
Corte os filés de tilápia em cubos pequenos e coloque-os em um recipiente. Regue com suco de limão e adicione a cebola-roxa, a pimenta dedo-de-moça e o coentro. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente e deixe marinar na geladeira por 20 minutos. Sirva em seguida.
Corte o salmão em pedaços pequenos e bata no processador até que fique bem triturado. Em seguida, coloque o peixe em um recipiente e tempere com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Acrescente a farinha de aveia aos poucos e misture até obter uma massa homogênea.
Modele no formato de hambúrguer e leve ao congelador por 15 minutos. Após, aqueça uma frigideira com azeite de oliva em fogo médio e grelhe o hambúrguer, virando-o até que os dois lados dourem por igual. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Dica: sirva o hambúrguer acompanhado de vegetais.
Em um recipiente, coloque o bifum, cubra com água fervente e deixe de molho até que fique macio, mas ainda firme. Escorra e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a cenoura, a abobrinha e o pimentão e refogue até que fiquem crocantes. Junte a sardinha, desmanchando levemente os filés, e misture com os vegetais. Adicione o bifum cozido e tempere com molho de tamari, sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com cebolinha. Sirva em seguida.
Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e alho. Leve à geladeira e deixe descansar por 1 hora. Após esse período, retire da geladeira e transfira para uma assadeira. Acrescente os floretes de brócolis, o pimentão e cubra com cebola.
Regue com azeite de oliva, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido por 30 minutos. Após, retire o papel-alumínio e salpique com cebolinha e salsinha. Asse por mais 10 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.