Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

5 receitas leves com peixe para não falhar na dieta

Aprenda a preparar pratos fáceis e gostosos para saborear em casa

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:00

Peixe assado com molho de tomate (Imagem: Nelea Reazanteva | Adobe Stock)
Peixe assado com molho de tomate Crédito: Imagem: Nelea Reazanteva | Adobe Stock

O peixe é uma excelente fonte de proteína magra, essencial para a construção e reparo de tecidos. Além disso, é rico em ômega 3, conhecido por promover a saúde cardiovascular, reduzindo os níveis de colesterol. Esses nutrientes também desempenham um papel importante no desenvolvimento e na função cerebral, melhorando a cognição. Dessa forma, incluir peixes nas refeições é uma ótima maneira de começar a semana de forma leve e saudável.

A seguir, confira 5 receitas leves com peixe para começar a semana!

Peixe assado com molho de tomate

Ingredientes

  • 600 g de filé de merluza
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
  • 1/2 colher de sopa de suco de limão
  • 1 xícara de chá de molho de tomate caseiro
  • 2 tomates sem pele, sem sementes e picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de merluza com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Leve à geladeira por 30 minutos. Após esse período, retire o peixe da geladeira, transfira para uma forma e acrescente os tomates picados. Espalhe o molho de tomate , regue com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno e sirva em seguida com a salsinha.

Ceviche de tilápia

Ingredientes

  • 300 g de filé de tilápia
  • Suco de 2 limões
  • 1/2 cebola-roxa descascada e cortada em fatias
  • 1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada
  • 2 colheres de sopa de coentro picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte os filés de tilápia em cubos pequenos e coloque-os em um recipiente. Regue com suco de limão e adicione a cebola-roxa, a pimenta dedo-de-moça e o coentro. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente e deixe marinar na geladeira por 20 minutos. Sirva em seguida.

Hambúrguer de salmão (Imagem: GK1982 | Shutterstock)
Hambúrguer de salmão Crédito: Imagem: GK1982 | Shutterstock

Hambúrguer de salmão

Ingredientes

  • 300 g de salmão
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Corte o salmão em pedaços pequenos e bata no processador até que fique bem triturado. Em seguida, coloque o peixe em um recipiente e tempere com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Acrescente a farinha de aveia aos poucos e misture até obter uma massa homogênea.

Modele no formato de hambúrguer e leve ao congelador por 15 minutos. Após, aqueça uma frigideira com azeite de oliva em fogo médio e grelhe o hambúrguer, virando-o até que os dois lados dourem por igual. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Dica : sirva o hambúrguer acompanhado de vegetai

Bifum de sardinha com vegetais

Ingredientes

  • 150 g de bifum (macarrão de arroz)
  • 160 g de sardinha em água
  • 1 cenoura descascada e cortada em tiras finas
  • 1/2 abobrinha cortada em tiras finas
  • 1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Cebolinha picada para finalizar
  • Molho de tamari, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água fervente

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o bifum, cubra com água fervente e deixe de molho até que fique macio, mas ainda firme. Escorra e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a cenoura, a abobrinha e o pimentão e refogue até que fiquem crocantes. Junte a sardinha, desmanchando levemente os filés, e misture com os vegetais. Adicione o bifum cozido e tempere com molho de tamari, sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com cebolinha. Sirva em seguida.

Salmão ao forno com brócolis e pimentão

Ingredientes

  • 600 g de filé de salmão
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
  • 1 xícara de chá de floretes de brócolis
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada
  • 1 cebola descascada e cortada em rodelas
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e alho. Leve à geladeira e deixe descansar por 1 hora. Após esse período, retire da geladeira e transfira para uma assadeira. Acrescente os floretes de brócolis, o pimentão e cubra com cebola.

Regue com azeite de oliva, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido por 30 minutos. Após, retire o papel-alumínio e salpique com cebolinha e salsinha. Asse por mais 10 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Mais recentes

Imagem - 5 receitas suculentas com fraldinha para o almoço

5 receitas suculentas com fraldinha para o almoço
Imagem - Primeira música de álbum póstumo de Gal Costa é lançado; escute

Primeira música de álbum póstumo de Gal Costa é lançado; escute
Imagem - "A Última Sessão de Freud" traz o diálogo entre o pai da psicanálise e o escritor C.S. Lewis

"A Última Sessão de Freud" traz o diálogo entre o pai da psicanálise e o escritor C.S. Lewis

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições
01

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Imagem - 4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê
02

4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê

Imagem - Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro
03

Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
04

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo