FAMOSOS

Com foto da barriga, Manu Gavassi surpreende fãs e anuncia gravidez

Cantora e ex-BBB está com cinco meses de gestação

Fernanda Varela

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 14:44

Manu Gavassi está grávida Crédito: Reprodução

Manu Gavassi, de 31 anos, está grávida. A cantora usou suas redes sociais para contar a novidade aos fãs. O anúncio foi feito com uma foto da barriguinha de cinco meses de gestação.

"5 meses de (ainda mais) amor", escreveu na legenda. O sexo do bebê e o nome não foram revelados. Ele é fruto do relacionamento da ex-BBB com o modelo Jullio Reis. Os dois estão juntos há 3 anos e ficaram noivos em maio de 2024.

Ela já tinha dito que sonhava em formar uma família com o rapaz. "Nunca tinha tido um relacionamento que me fizesse contemplar sobre isso. Agora penso que se for com essa pessoa a minha vida vai ser muito feliz, não vai ser um caos. Tenho essa vontade e gente fala sobre isso. Vai acontecer no tempo certo”, afirmou à Quem na época do noivado.