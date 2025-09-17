Acesse sua conta
Sandra arma plano com Inês e promete reviravolta em 'Êta Mundo Melhor!' nesta quarta (17)

O capítulo promete resgate, confrontos e reviravoltas que podem mudar o destino de vários personagens

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 05:00

auto-upload
Sandra arma plano com Inês e promete reviravolta em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta quarta-feira (17) de Êta Mundo Melhor!, a tensão aumenta quando Samir se vê cercado por perigos. Trancado em um galpão junto com Asdrúbal, Picolé, Zé dos Porcos e Jasmin por Marilda e Aderbal, ele clama pela ajuda de Candinho, enquanto Sabiá acompanha o herói e Zulma na busca desesperada pelos amigos desaparecidos.

Enquanto isso, Estela visita Ernesto na delegacia e Ernesto provoca Celso, reacendendo antigos conflitos. Sandra ignora o Barão e decide envolver Inês em seus planos. Haydée sofre com a frieza de Lúcio, e Carneiro anuncia que Cunegundes precisa ser internada, aumentando o clima de drama.

Policarpo guia Candinho e sua equipe na corrida contra o tempo para salvar Samir e os demais. Entre desconfianças, planos secretos e confrontos, o capítulo promete prender a atenção do público e preparar terreno para reviravoltas decisivas na trama.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.

