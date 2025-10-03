ESTADO DE SAÚDE

Hungria pode demorar para se recuperar, diz médico que acompanha o rapper

Cantor ainda está internado para realização de tratamento de diálise

Felipe Sena

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 17:57

Cantor está se recuperando com cuidados Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Internado sob suspeita de ter ingerido bebida contendo metanol, o rapper Hungria se encontra bem, mas deve ter um pós-operatório delicado. O artista está internado no Hospital DF Star, em Brasília.

Em coletiva de imprensa realizada em Brasília nesta sexta-feira (3), a equipe médica responsável pelo tratamento do artista atualizou seu estado de saúde. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, Hungria respondeu bem ao tratamento com hemodiálise e não apresenta sequelas.

No entanto, o médico que acompanha o caso destacou que a recuperação será gradual. “Ele ficou muito abatido, a diálise tira eletrólitos e ele está mais acamado. É um paciente que esteve em estado grave. Até voltar a ser a Hungria que era, isso pode demorar um processo”, disse.