Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco

Vídeo gravado durante a festa do elenco de Vale Tudo pode ter revelado quem é o assassino de Odete Roitman

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 14:21

Odete Roitman
Odete Roitman Crédito: Reprodução

O episódio desta segunda-feira (6/10) de Vale Tudo marcou o fim da personagem Odete Roitman (Débora Bloch). A vilã foi assassinada dentro do Copacabana Palace e a revelação de quem está por trás do crime promete movimentar a reta final do folhetim.

Odete Roitman

Odete Roitman por Beatriz Damy/TV Globo
Odete Roitman por Beatriz Damy/TV Globo
Odete Roitman por Beatriz Damy/TV Globo
Odete Roitman por Reprodução
Odete Roitman por Reprodução
Odete Roitman por Reprodução
1 de 6
Odete Roitman por Beatriz Damy/TV Globo

O elenco da novela acompanhou a cena da morte da personagem juntos, no Copacabana Palace, e depois aproveitaram para fazer mais uma festa de despedida da trama, que chega ao fim no dia 17 de outubro.

Leia mais

Imagem - Quando o assassino de Odete Roitman será revelado em 'Vale Tudo'?; confira data

Quando o assassino de Odete Roitman será revelado em 'Vale Tudo'?; confira data

Imagem - Furo em 'Vale Tudo' viraliza e supera repercussão da morte de Odete Roitman; confira

Furo em 'Vale Tudo' viraliza e supera repercussão da morte de Odete Roitman; confira

Imagem - Quem matou Odete Roitman? Veja as principais teorias sobre a morte da vilã em Vale Tudo

Quem matou Odete Roitman? Veja as principais teorias sobre a morte da vilã em Vale Tudo

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

Tags:

Globo Novela Vale Tudo Odete Roitman Morte de Odete Roitman Rede Globo

Mais recentes

Imagem - 'O baiano tem o molho': Lucas Leto aprende 'batedeira' com Kannalha e vídeo viraliza

'O baiano tem o molho': Lucas Leto aprende 'batedeira' com Kannalha e vídeo viraliza
Imagem - Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir

Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir
Imagem - Dinheiro caindo do céu? 7 signos terão ganhos surpresa nesta semana; veja se o seu está na lista

Dinheiro caindo do céu? 7 signos terão ganhos surpresa nesta semana; veja se o seu está na lista

MAIS LIDAS

Imagem - Sepultura responde após baterista ser anunciado como novo membro do Trivium
01

Sepultura responde após baterista ser anunciado como novo membro do Trivium

Imagem - Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba
02

Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba

Imagem - Vencedor da loteria passa três meses festejando e acaba lutando pela vida no hospital
03

Vencedor da loteria passa três meses festejando e acaba lutando pela vida no hospital

Imagem - Davi Brito é acusado de homofobia em anúncio de luta contra Sacha Bali: 'Aqui é Bahia, seu v...'
04

Davi Brito é acusado de homofobia em anúncio de luta contra Sacha Bali: 'Aqui é Bahia, seu v...'