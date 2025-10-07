Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 14:21
O episódio desta segunda-feira (6/10) de Vale Tudo marcou o fim da personagem Odete Roitman (Débora Bloch). A vilã foi assassinada dentro do Copacabana Palace e a revelação de quem está por trás do crime promete movimentar a reta final do folhetim.
O elenco da novela acompanhou a cena da morte da personagem juntos, no Copacabana Palace, e depois aproveitaram para fazer mais uma festa de despedida da trama, que chega ao fim no dia 17 de outubro.