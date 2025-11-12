LEMBRA DELA?

Ex-BBB Talita Araújo se casa com produtora britânica em cerimônia íntima; veja fotos

A ex-aeromoça do “BBB 15” viveu romance com Rafael Licks no reality

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 13:06

Ex-BBB Talita Araújo se casa com produtora britânica Isla Wolfe Crédito: Reprodução/Instagram

O amor venceu e atravessou fronteiras! A ex-BBB Talita Araújo, lembrada pelo público por sua passagem marcante no Big Brother Brasil 15, oficializou sua união com a produtora britânica Isla Wolfe. O casamento aconteceu em setembro, no Rio de Janeiro, e foi celebrado de forma íntima, apenas com a presença dos pais do casal.

Nas redes sociais, Talita compartilhou nesta quarta-feira (12) as fotos do ensaio com a amada, ambas vestidas de noiva na praia de São Conrado, na Zona Sul carioca. “Dois meses do meu dia favorito”, escreveu a ex-sister nos stories do Instagram. Isla também se declarou publicamente: “Nesta vida e na próxima”, legendou, emocionando os seguidores.

Em entrevista ao gshow, Talita contou que o casal planeja uma segunda celebração, desta vez na Irlanda, país onde a ex-aeromoça vive há cerca de cinco anos. “Queremos comemorar com nossos amigos e familiares por lá”, revelou.

A relação entre Talita e Isla veio a público em janeiro, quando a brasileira postou uma foto beijando a produtora musical. Desde então, as duas têm compartilhado momentos juntas e demonstrado sintonia e companheirismo.

Ex-BBB Talita Araújo se casa com produtora britânica Isla Wolfe 1 de 10

A história de Talita após o BBB 15 também é de superação. Na época do programa, ela viveu um romance com o gaúcho Rafael Licks, colega de confinamento, e chegou a enfrentar críticas e ataques nas redes sociais. O período pós-reality foi difícil, marcado por uma depressão que a fez se afastar dos holofotes.

Em entrevistas anteriores, Talita já havia contado que o processo de cura começou quando decidiu recomeçar fora do país. “Vi que poderia reconstruir minha vida depois que comecei a trabalhar novamente. Hoje me considero 100% curada”, disse.

Ex-BBB Talita Araújo 1 de 9

Atualmente, ela vive em Dublin e se divide entre os estudos e o trabalho. Já Isla, natural do Reino Unido, é artista, produtora e compositora, com influências de neo-soul, R&B, trap e hip-hop. Vinda de uma família de músicos, ela escreve e grava suas canções de forma independente.