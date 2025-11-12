ASTROLOGIA

Não ignore! Anjo da Verdade traz alerta para 3 signos nesta quarta-feira (12): dia será de revelações e reviravoltas emocionais

O anjo pede que você desacelere

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 10:19

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O Anjo da Verdade chega com um aviso poderoso nesta quarta-feira (12), e sua presença traz uma energia de atenção e reflexão. O dia pode trazer surpresas, reviravoltas e situações que exigem sabedoria emocional. O anjo pede que você desacelere, observe os sinais e escute o que sua intuição vem tentando mostrar há dias.

Pode ser o momento de perceber verdades que estavam ocultas, reconhecer o que precisa ser encerrado e agir com mais calma diante dos desafios. Nada é por acaso: tudo o que se movimenta agora tem o propósito de colocar sua vida de volta ao eixo.

Áries

O anjo pede que você desacelere e reflita antes de agir. Há um impulso forte de resolver tudo de uma vez, mas a pressa pode levar a mal-entendidos e escolhas das quais você se arrependa. Deixe o orgulho de lado e pratique o silêncio quando for preciso. A verdadeira força está em agir com sabedoria, não em reagir por impulso.

Características de Áries 1 de 7

Câncer

O alerta é para cuidar da sua sensibilidade. Pessoas e situações do passado podem reaparecer para testar seus limites emocionais. O anjo orienta a proteger sua paz e não permitir que memórias antigas te arrastem para padrões de dor. Respire fundo e escolha o amor-próprio. Este é o momento de fechar portas que já deveriam estar trancadas.

Características de Câncer 1 de 7

Aquário

O anjo mostra que o novo caminho ainda é incerto, mas necessário. Mudanças podem assustar, especialmente quando tiram o controle das suas mãos. Ainda assim, confie: o que está se rompendo agora não faz mais parte da sua jornada. Liberte-se do que é peso e abrace o desconhecido com fé. A vida está te empurrando na direção certa, mesmo que pareça o contrário.

Características do signo de Aquário 1 de 9