Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Horóscopo de novembro: prepare-se, pois tudo vai mudar; veja previsão para os 12 signos

Cada signo sentirá essas influências de forma diferente, conforme o próprio mapa astral

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 06:30

Signos
Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

Novembro chega com promessas de mudanças e acontecimentos inesperados em todos os setores da vida. Até o dia 22, o Sol segue em Escorpião, intensificando as emoções, a busca por profundidade e a vontade de transformação. Depois, a entrada do Astro-Rei em Sagitário amplia os horizontes e estimula a coragem para quebrar padrões e experimentar o novo. A oposição com Urano trará reviravoltas e desafios à zona de conforto, especialmente em temas ligados a crenças e propósitos de vida.

O mês começa com Mercúrio em Sagitário em conjunção com Marte, o que indica um tom mais direto e impaciente nas conversas. A pressa em agir ou responder pode gerar atritos, por isso será essencial controlar impulsos. A partir do dia 9, Mercúrio entra em movimento retrógrado e retorna a Escorpião, pedindo revisões na forma de se comunicar e repensar estratégias antes de agir.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Vênus, planeta do amor, também movimenta o céu: em Libra, no início do mês, forma tensões com Júpiter e Plutão, o que pode gerar expectativas irreais e forçar ajustes nas relações. Quando entrar em Escorpião, a partir da metade de novembro, trará intensidade emocional, ciúmes e necessidade de entrega verdadeira.

Cada signo sentirá essas influências de forma diferente, conforme o próprio mapa astral.

Leia mais

Imagem - Não deixe escapar! Escorpião, Sagitário e Aquário são os signos mais sortudos deste fim de semana

Não deixe escapar! Escorpião, Sagitário e Aquário são os signos mais sortudos deste fim de semana

Imagem - Anjo da guarda deste sábado (1º de novembro) alerta 2 signos: sua incapacidade de perdoar está te impedindo de seguir em frente

Anjo da guarda deste sábado (1º de novembro) alerta 2 signos: sua incapacidade de perdoar está te impedindo de seguir em frente

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (1º de novembro) é A Estrela: dia de fé, esperança e proteção espiritual

Carta do Baralho Cigano deste sábado (1º de novembro) é A Estrela: dia de fé, esperança e proteção espiritual

Áries

O mês começa com revelações importantes e desafios emocionais. Impulsos inesperados e verdades difíceis pedem autocontrole e reflexão. A intuição estará afiada, mas será preciso confiar nela. A segunda quinzena trará clareza sobre o que deixar para trás, marcando um momento de libertação e amadurecimento. Nos relacionamentos, a tensão dará lugar a conversas profundas e reconciliações. No trabalho, o período exigirá paciência e diplomacia diante de mudanças e divergências.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Touro

Velhas estruturas podem ruir, especialmente aquelas ligadas ao controle. Será um período intenso, mas libertador. A sensibilidade e o cansaço emocional estarão altos, exigindo descanso e introspecção. As relações passarão por provas e curas, com possibilidade de reencontros e perdão. No trabalho, divergências e revelações poderão mudar acordos e parcerias, exigindo posicionamento firme e autêntico.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Gêmeos

Novembro exigirá foco na organização e no equilíbrio entre corpo e mente. Haverá sobrecarga e necessidade de ajustar rotinas. A comunicação será desafiadora, com riscos de conflitos e mal-entendidos. Ainda assim, será um bom momento para resolver pendências e fortalecer laços por meio do diálogo. No trabalho, negociações e parcerias estarão agitadas, pedindo diplomacia e flexibilidade.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Câncer

Será preciso encontrar o equilíbrio entre razão e emoção. Situações inesperadas trarão tensão à rotina e à saúde, exigindo desaceleração. Cuide da mente e do corpo. As relações oscilarão entre intensidade e frustração, mas trarão clareza sobre vínculos verdadeiros. No trabalho, o excesso de responsabilidades poderá gerar irritação. Ideias criativas ajudarão a encontrar soluções e abrir novos caminhos profissionais.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Leão

O início do mês trará reflexões sobre o passado e a vida familiar. Emoções reprimidas poderão vir à tona, pedindo coragem para se reinventar. A vida amorosa exigirá paciência e equilíbrio: os desejos estarão intensos e as reações, impulsivas. Depois da metade do mês, as relações se aprofundam, revelando quem realmente vale a pena. No trabalho, será preciso cautela para não agir por impulso e inteligência para lidar com superiores.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Virgem

A mente estará acelerada, mas preocupações familiares podem interferir na clareza. Haverá tensão entre o que se deve dizer e o que é melhor silenciar. O mês trará imprevistos no lar, pedindo serenidade e empatia. Nas relações, mal-entendidos serão comuns, exigindo escuta e cuidado com palavras. No trabalho, boas ideias surgirão, mas precisam de planejamento. Diplomacia e visão estratégica serão essenciais para evitar conflitos.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Libra

Novembro será um período de revisão de valores e autoestima. Você refletirá sobre o que realmente importa e o que precisa deixar ir. A mente acelerada exigirá foco e filtro nas decisões. Nas relações, as diferenças de visão poderão causar atritos, mas também oportunidades de amadurecimento. No trabalho, negociações e projetos criativos terão destaque, desde que você evite impulsos e discussões desnecessárias.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Escorpião

Com o Sol no seu signo até o dia 22, o período será de transformação e autoconhecimento. Haverá desejo de mudança e quebra de padrões. A ansiedade pode aumentar, exigindo equilíbrio. Nos relacionamentos, o controle e o ciúme precisarão ser dosados. A partir da segunda metade do mês, surgem novas paixões e reconciliações, embora nem todas as conexões se sustentem. No trabalho, será hora de mostrar competência e buscar reconhecimento com responsabilidade.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Sagitário

O mês começa com necessidade de recolhimento e reflexão. Impulsos e emoções intensas trarão à tona verdades internas. Mudanças de humor e vontade de romper padrões podem gerar instabilidade. No amor, o silêncio e o afastamento ajudarão a compreender sentimentos e padrões antigos. No trabalho, mudanças repentinas exigirão estratégia e calma. Projetos criativos e de longo prazo terão bons resultados se conduzidos com foco.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
1 de 5
Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Capricórnio

Novembro será um mergulho emocional. Situações fora do controle trarão lições sobre entrega e paciência. A mente estará sensível, favorecendo o autoconhecimento, mas será preciso respeitar limites. Nos relacionamentos, a dificuldade de se abrir poderá gerar afastamentos, mas também profundidade em conversas sinceras. No trabalho, será tempo de observar e agir nos bastidores, revisando metas e planejando transformações futuras.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Aquário

O mês pedirá escolhas maduras e responsabilidade. A tensão entre liberdade e compromisso será forte, o que pode causar inquietação e necessidade de mudança. Nos relacionamentos, situações antigas voltarão pedindo resolução. Emoções intensas podem gerar conflitos, mas também reconciliações. No trabalho, o clima será desafiador, pedindo diplomacia e foco. Apesar das pressões, o período trará aprendizados e novas oportunidades.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Peixes

Novembro favorece o crescimento e a expansão de horizontes. Mudanças inesperadas testarão a capacidade de adaptação. A busca por sentido estará intensa, com oportunidades de aprendizado e viagens. No amor, será preciso lidar com expectativas e idealizações, mantendo o diálogo aberto. A carreira ganhará destaque, com desafios e cobranças, mas também chances de reconhecimento. Equilíbrio e planejamento serão as chaves do sucesso.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Místico Astrologia Baralho Cigano Cigana Tarot Cigano Cigano Misticismo

Mais recentes

Imagem - Escândalo: joalheiro acusa socialite de dar calote de R$ 40 milhões e expõe bastidores do mercado de luxo em São Paulo

Escândalo: joalheiro acusa socialite de dar calote de R$ 40 milhões e expõe bastidores do mercado de luxo em São Paulo
Imagem - Horóscopo de 1 a 7 de novembro: mentiras serão expostas, coisas vão ruir e emoções estarão à flor da pele; veja previsão para os 12 signos

Horóscopo de 1 a 7 de novembro: mentiras serão expostas, coisas vão ruir e emoções estarão à flor da pele; veja previsão para os 12 signos
Imagem - Hora de renovar as energias: tire a sua sorte do dia para este sábado (1 de novembro)

Hora de renovar as energias: tire a sua sorte do dia para este sábado (1 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada