ASTROLOGIA

Anjo da guarda deste sábado (1º de novembro) alerta 2 signos: sua incapacidade de perdoar está te impedindo de seguir em frente

A cura começa quando o coração decide parar de lutar contra o que já passou

Fernanda Varela

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 00:30

Sorte e signos Crédito: Imagem gerada por IA

A energia que inaugura novembro traz um convite à libertação emocional. O anjo da guarda do dia, Hariel, vibra sob o raio da misericórdia e da renovação, iluminando o coração de quem carrega dores antigas. Este é um momento de acolher o passado, mas não permanecer preso a ele. A mensagem espiritual é clara: o perdão não significa aceitar o que feriu, e sim escolher não carregar mais o peso da mágoa.

Hariel inspira coragem para romper laços que drenam energia e impedir que feridas emocionais continuem abertas. Ao liberar o ressentimento, você abre espaço para o amor, a paz e os recomeços. A cura começa quando o coração decide parar de lutar contra o que já passou.

Touro

Os taurinos serão os primeiros a sentir a força deste anjo, especialmente no campo afetivo. Teimoso e protetor, Touro tende a guardar ressentimentos por medo de ser ferido novamente. Hariel pede que você confie mais na vida e entenda que soltar o controle é essencial para que o novo chegue. Perdoar é um ato de fé: é dizer ao universo que você acredita que há algo melhor à frente.

Recado: liberte-se do que pesa e permita-se ser feliz sem olhar para trás.

Conselho: pratique o desapego e cuide do seu bem-estar emocional como quem cultiva um jardim; regue apenas o que quer ver florescer.

As cores de cada signo | Câncer: prata 1 de 5

Escorpião

Escorpianos sentem de forma intensa a influência deste anjo. O signo carrega a força da transformação, mas muitas vezes se prende a lembranças e dores que já deveriam ter sido deixadas para trás. Hariel pede que você olhe para o que ainda dói e aceite o que não pode mudar. A energia do dia favorece reconciliações sinceras e o encerramento de ciclos.

Recado: perdoar não é sinal de fraqueza, é prova de maturidade espiritual.

Conselho: pratique o silêncio interior antes de reagir; o tempo é o melhor aliado para curar o que o orgulho ainda não permitiu.