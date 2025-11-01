TAROT CIGANO

Carta do Baralho Cigano deste sábado (1º de novembro) é A Estrela: dia de fé, esperança e proteção espiritual

A Estrela, carta 16 do baralho cigano, anuncia um dia de luz

Fernanda Varela

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano Crédito: Reprodução

A energia da Estrela domina o baralho cigano deste sábado, trazendo fé, inspiração e sinais de que o universo está trabalhando a seu favor.

A Estrela, carta 16 do baralho cigano, anuncia um dia de luz, proteção espiritual e boas vibrações. Ela representa esperança, intuição e a certeza de que mesmo após momentos difíceis, a vida volta a brilhar. É um chamado para confiar nos planos divinos e seguir com serenidade.

Nos assuntos do coração, a Estrela abençoa reencontros e reconciliações, especialmente quando há amor verdadeiro. Para quem busca um novo romance, a carta indica conexões guiadas pelo destino, leves e sinceras. No trabalho e nas finanças, o dia favorece boas ideias, projetos criativos e parcerias honestas.

Espiritualmente, é um momento de purificação. A Estrela indica que a fé está sendo renovada e que o que parecia distante começa a se tornar possível.