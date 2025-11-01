Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta do Baralho Cigano deste sábado (1º de novembro) é A Estrela: dia de fé, esperança e proteção espiritual

A Estrela, carta 16 do baralho cigano, anuncia um dia de luz

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano
Baralho Cigano Crédito: Reprodução

A energia da Estrela domina o baralho cigano deste sábado, trazendo fé, inspiração e sinais de que o universo está trabalhando a seu favor.

A Estrela, carta 16 do baralho cigano, anuncia um dia de luz, proteção espiritual e boas vibrações. Ela representa esperança, intuição e a certeza de que mesmo após momentos difíceis, a vida volta a brilhar. É um chamado para confiar nos planos divinos e seguir com serenidade.

Nos assuntos do coração, a Estrela abençoa reencontros e reconciliações, especialmente quando há amor verdadeiro. Para quem busca um novo romance, a carta indica conexões guiadas pelo destino, leves e sinceras. No trabalho e nas finanças, o dia favorece boas ideias, projetos criativos e parcerias honestas.

Baralho cigano

Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
1 de 13
Baralho cigano por Shutterstock

Espiritualmente, é um momento de purificação. A Estrela indica que a fé está sendo renovada e que o que parecia distante começa a se tornar possível.

Conselho do dia: confie no tempo certo das coisas e mantenha a esperança viva. A Estrela sempre aparece para lembrar que, mesmo nas noites mais escuras, há uma luz guiando você.

Tags:

Tarot Baralho Cigano

Mais recentes

Imagem - Horóscopo de 1 a 7 de novembro: mentiras serão expostas, coisas vão ruir e emoções estarão à flor da pele; veja previsão para os 12 signos

Horóscopo de 1 a 7 de novembro: mentiras serão expostas, coisas vão ruir e emoções estarão à flor da pele; veja previsão para os 12 signos
Imagem - Anjo da guarda deste sábado (1° de novembro) alerta 2 signos: sua incapacidade de perdoar está te impedindo de seguir em frente

Anjo da guarda deste sábado (1° de novembro) alerta 2 signos: sua incapacidade de perdoar está te impedindo de seguir em frente
Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada