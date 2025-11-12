Acesse sua conta
Anjo da Guarda desta quarta-feira (12 de novembro) alerta 3 signos: cuidado, você não tem cuidado de quem mais merece o seu amor

Canalize melhor sua energia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A quarta-feira (12 de novembro) vem com uma energia de reflexão sobre afeto, presença e reciprocidade. Os anjos da guarda pedem atenção com quem tem caminhado ao seu lado, mesmo em silêncio. A rotina, o trabalho e as preocupações podem ter feito você se afastar de quem mais merece seu amor. O dia convida a demonstrar carinho, pedir desculpas e reforçar vínculos. É tempo de lembrar que o cuidado é a forma mais pura de amar.

Câncer

A rotina pode ter te deixado emocionalmente distante de alguém importante. Hoje, seu anjo pede que você se aproxime, mesmo que apenas por uma mensagem sincera. O amor precisa ser alimentado com gestos, e não apenas com intenções. Mostrar cuidado é a melhor forma de fortalecer laços.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Leão

Você costuma se doar muito para o mundo, mas às vezes esquece de olhar para quem te dá suporte todos os dias. Uma palavra gentil ou um gesto simples pode curar o que o tempo começou a desgastar. Não espere o afastamento para perceber o valor de quem sempre esteve por perto.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Capricórnio

O foco em resultados e responsabilidades pode ter feito você deixar o afeto em segundo plano. O dia pede mais escuta e presença. Dizer “estou aqui” pode ter mais poder do que qualquer grande atitude. Lembre-se: a vida é breve, e o tempo não volta.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Mensagem do dia: “O amor não morre por falta de sorte, morre por falta de cuidado.”

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

