ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta quarta-feira (12 de novembro) alerta 3 signos: cuidado, você não tem cuidado de quem mais merece o seu amor

Canalize melhor sua energia

Fernanda Varela

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A quarta-feira (12 de novembro) vem com uma energia de reflexão sobre afeto, presença e reciprocidade. Os anjos da guarda pedem atenção com quem tem caminhado ao seu lado, mesmo em silêncio. A rotina, o trabalho e as preocupações podem ter feito você se afastar de quem mais merece seu amor. O dia convida a demonstrar carinho, pedir desculpas e reforçar vínculos. É tempo de lembrar que o cuidado é a forma mais pura de amar.

Câncer

A rotina pode ter te deixado emocionalmente distante de alguém importante. Hoje, seu anjo pede que você se aproxime, mesmo que apenas por uma mensagem sincera. O amor precisa ser alimentado com gestos, e não apenas com intenções. Mostrar cuidado é a melhor forma de fortalecer laços.

As cores de cada signo | Câncer: prata 1 de 5

Leão

Você costuma se doar muito para o mundo, mas às vezes esquece de olhar para quem te dá suporte todos os dias. Uma palavra gentil ou um gesto simples pode curar o que o tempo começou a desgastar. Não espere o afastamento para perceber o valor de quem sempre esteve por perto.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Capricórnio

O foco em resultados e responsabilidades pode ter feito você deixar o afeto em segundo plano. O dia pede mais escuta e presença. Dizer “estou aqui” pode ter mais poder do que qualquer grande atitude. Lembre-se: a vida é breve, e o tempo não volta.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra 1 de 5