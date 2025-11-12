Carta do Baralho Cigano desta quarta (12 de novembro) é A Árvore: momento é de cuidar do corpo e da mente

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 00:15
A carta da Árvore, número 5 do baralho cigano, anuncia um dia de enraizamento e equilíbrio. Depois de períodos de mudança e alerta, esta quarta-feira chega com energia de consolidação e paz. É o momento de cuidar do corpo, da mente e de tudo o que está em fase de amadurecimento.
Baralho cigano
A Árvore fala sobre saúde, prosperidade e constância. Representa aquilo que cresce devagar, mas de forma firme e segura. No trabalho, indica bons resultados vindos de esforços antigos e a necessidade de paciência para colher o que foi plantado. No amor, a energia é estável, com vínculos que se fortalecem e cumplicidade em alta.
Espiritualmente, a carta lembra que cada pessoa tem seu próprio ritmo de florescer. O segredo está em nutrir as raízes com fé e confiança.
Conselho do dia: preserve sua energia e não apresse os processos. Assim como uma árvore, você cresce por dentro antes de mostrar os frutos ao mundo.