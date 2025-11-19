ASTROLOGIA

Despertar espiritual: Revelações poderosas atingem 3 signos a partir desta quarta (19 de novembro)

Percepções profundas emergem e mudam a forma como alguns signos interpretam a própria jornada

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18:18

Signos e mudanças positivas Crédito: Shuttertock

Esta quarta-feira, 19 de novembro, traz um clarão que parte de dentro para fora. O Sol em Sagitário ilumina caminhos, mas é Urano, ativado por Mercúrio, que puxa percepções escondidas, memórias antigas e entendimentos que estavam represados.

Não é um dia de caos; é um dia de lucidez. Um daqueles momentos em que você entende algo que não conseguia nomear.

Entre todos os signos, três podem sentir esse despertar com intensidade maior:

Câncer: Verdades emocionais vêm à tona e liberam uma parte sua que estava presa.

Escorpião: Aprofundamentos internos revelam ciclos que precisam terminar.

Peixes: Intuição ampliada; decisões que pareciam nebulosas ganham clareza.