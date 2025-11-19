Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18:18
Esta quarta-feira, 19 de novembro, traz um clarão que parte de dentro para fora. O Sol em Sagitário ilumina caminhos, mas é Urano, ativado por Mercúrio, que puxa percepções escondidas, memórias antigas e entendimentos que estavam represados.
Não é um dia de caos; é um dia de lucidez. Um daqueles momentos em que você entende algo que não conseguia nomear.
Entre todos os signos, três podem sentir esse despertar com intensidade maior:
As 3 qualidades de cada signo
Aquilo que você entender hoje pode mudar o rumo da sua vida nos próximos meses. Essa energia não pede pressa. Pede atenção.