Rua de Morro de São Paulo vira ‘cachoeira’ após chuva forte; veja vídeo

Grande volume de água provocou enxurradas, pontos de alagamento e alterou a dinâmica da vila

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 20:40

O distrito de Morro de São Paulo, em Cairu, no baixo sul da Bahia, registrou uma forte chuva nesta quinta-feira (20), considerada por moradores e trabalhadores do turismo como uma das piores dos últimos anos. Em pouco tempo, o grande volume de água provocou enxurradas, pontos de alagamento e alterou a dinâmica da vila, um dos principais destinos turísticos do estado.

Uma das cenas que mais repercutiram nas redes sociais foi a de uma rua íngreme do distrito transformada em uma espécie de “cachoeira”, com a água descendo em grande volume e velocidade.

Outro ponto que chamou a atenção foi a Fonte Grande, um dos símbolos históricos do Morro. Por causa da intensidade da chuva, a fonte registrou uma vazão muito acima do normal, com a água jorrando de forma contínua e volumosa.

Apesar dos transtornos, comentários de internautas em redes sociais mostram que a maioria dos turistas encarou a situação com bom humor e como parte da experiência. Uma visitante relatou que pegou chuva pela manhã e à tarde, mas ainda assim conseguiu fazer o passeio de Volta à Ilha. Segundo ela, a volta sob chuva foi marcada por “emoção e aventura”, e, mesmo com o mau tempo, a experiência foi positiva.