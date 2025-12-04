Acesse sua conta
Extremo sul da Bahia entra em alerta vermelho por chuva intensa; veja as cidades atingidas

A previsão é de volume de chuva superior a 100mm por dia nessas localidades

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 18:12

Chuva forte
Chuva forte vai atingir 28 municípios baianos Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O tempo vai fechar nesta sexta-feira (5) em mais de 20 cidades do extremo sul do Bahia. Elas estão na lista do alerta vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quinta-feira (4). 

A previsão é de chuva intensa nesses municípios, com possibilidade de volume de chuva superior a 100mm por dia. Além disso, são esperados grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. 

Área em alerta vermelho pelo Inmet
Área em alerta vermelho pelo Inmet Crédito: Reprodução

O órgão orienta que as pessoas desliguem aparelhos e quadro geral de energia, observe alterações em encostas, permaneça abrigado e, em caso de inundação, proteja os pertences envoltos em sacos plásticos. Mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil (telefone 199) ou com o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Prefeituras, como a de Eunápolis e Teixeira de Freitas, emitiram alertas para as fortes chuvas através das redes sociais.

Confira as cidades que estão em alerta vermelho

  1. Alcobaça
  2. Belmonte
  3. Cândido Sales
  4. Caravelas
  5. Encruzilhada
  6. Eunápolis
  7. Guaratinga
  8. Ibirapuã
  9. Itabela
  10. Itagimirim
  11. Itamaraju
  12. Itanhém
  13. Itapebi
  14. Itarantim
  15. Jucuruçu
  16. Lajedão
  17. Macarani
  18. Maiquinique
  19. Medeiros Neto
  20. Mucuri
  21. Nova Viçosa
  22. Porto Seguro
  23. Potiraguá
  24. Prado
  25. Ribeirão do Largo
  26. Santa Cruz Cabrália
  27. Teixeira de Freitas
  28. Vereda

