Extremo sul da Bahia entra em alerta vermelho por chuva intensa; veja as cidades atingidas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 18:12
O tempo vai fechar nesta sexta-feira (5) em mais de 20 cidades do extremo sul do Bahia. Elas estão na lista do alerta vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quinta-feira (4).
A previsão é de chuva intensa nesses municípios, com possibilidade de volume de chuva superior a 100mm por dia. Além disso, são esperados grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.
O órgão orienta que as pessoas desliguem aparelhos e quadro geral de energia, observe alterações em encostas, permaneça abrigado e, em caso de inundação, proteja os pertences envoltos em sacos plásticos. Mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil (telefone 199) ou com o Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Prefeituras, como a de Eunápolis e Teixeira de Freitas, emitiram alertas para as fortes chuvas através das redes sociais.