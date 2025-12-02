Acesse sua conta
Mais de 220 cidades baianas estão sob alerta de chuvas intensas; veja lista

Ventos podem chegar a 60km/h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 07:10

Inmet emite alerta de chuvas intensas
Inmet emite alerta de chuvas intensas Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Mais de 220 cidades baianas estão sob alerta para chuvas intensas nesta terça-feira (2), segundo aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A lista (confira completa abaixo) inclui municípios como Barreiras, Guanambi, Itabuna, Porto Seguro, Jequié e Vitória da Conquista.

O aviso começou às 10h de domingo (30) e segue até 10h de hoje (02). Segundo o órgão, pode ocorrer chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos de 40 a 60 km/h, com baixo risco de queda de energia, galhos, alagamentos e descargas elétricas.

Recomendações incluem: evitar abrigar-se sob árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos perto de torres e placas, evitar uso de aparelhos ligados à tomada e buscar orientação com a Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193).

Confira lista completa: 

Abaíra, Aiquara, Alcobaça, Almadina, América Dourada, Anagé, Andaraí, Angical, Aracatu, Arataca, Aurelino Leal, Baianópolis, Barra, Barra da Estiva, Barra do Choça, Barra do Mendes, Barreiras, Barro Alto, Barro Preto, Belmonte, Belo Campo, Boa Nova, Boa Vista do Tupim, Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus da Serra, Boninal, Bonito, Boquira, Botuporã, Brejolândia, Brotas de Macaúbas, Brumado, Buerarema, Buritirama, Caatiba, Caculé, Caetanos, Caetité, Cafarnaum, Camacan, Campo Alegre de Lourdes, Campo Formoso, Canápolis, Canarana, Canavieiras, Candiba, Cândido Sales, Caraíbas, Caravelas, Carinhanha, Casa Nova, Catolândia, Caturama, Central, Coaraci, Cocos, Condeúba, Contendas do Sincorá, Cordeiros, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Dário Meira, Dom Basílio, Encruzilhada, Érico Cardoso, Eunápolis, Feira da Mata, Firmino Alves.

Floresta Azul, Formosa do Rio Preto, Gentio do Ouro, Gongogi, Guajeru, Guanambi, Guaratinga, Iaçu, Ibiassucê, Ibicaraí, Ibicoara, Ibicuí, Ibipeba, Ibipitanga, Ibiquera, Ibirapuã, Ibitiara, Ibititá, Ibotirama, Igaporã, Iguaí, Ilhéus, Ipiaú, Ipupiara, Iramaia, Iraquara, Irecê, Itabela, Itaberaba, Itabuna, Itaeté, Itagi, Itagibá, Itagimirim, Itaguaçu da Bahia, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itamaraju, Itambé, Itanhém, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Itapitanga, Itarantim, Itororó, Ituaçu, Iuiu, Jaborandi, Jacaraci, Jacobina, Jequié, Jitaúna, João Dourado, Jucuruçu, Jussara, Jussari, Jussiape, Lafaiete Coutinho, Lagoa Real, Lajedão, Lajedinho, Lajedo do Tabocal, Lapão, Lençóis, Licínio de Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Luís Eduardo Magalhães, Macarani, Macaúbas, Maetinga, Maiquinique, Malhada, Malhada de Pedras, Manoel Vitorino, Mansidão, Maracás, Marcionílio Souza, Mascote, Matina, Medeiros Neto, Miguel Calmon, Mirangaba, Mirante, Morpará, Morro do Chapéu, Mortugaba, Mucugê, Mucuri, Mulungu do Morro, Mundo Novo.

Muquém do São Francisco, Nova Canaã, Nova Redenção, Nova Viçosa, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Ourolândia, Palmas de Monte Alto, Palmeiras, Paramirim, Paratinga, Pau Brasil, Piatã, Pilão Arcado, Pindaí, Piripá, Piritiba, Planaltino, Planalto, Poções, Porto Seguro, Potiraguá, Prado, Presidente Dutra, Presidente Jânio Quadros, Remanso, Riachão das Neves, Riacho de Santana, Ribeirão do Largo, Rio de Contas, Rio do Antônio, Rio do Pires, Ruy Barbosa, Santa Cruz Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa Luzia, Santa Maria da Vitória, Santana, Santa Rita de Cássia, São Desidério, São Félix do Coribe.

São Gabriel, São José da Vitória, Seabra, Sebastião Laranjeiras, Sento Sé, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Souto Soares, Tabocas do Brejo Velho, Tanhaçu, Tanque Novo, Tapiramutá, Teixeira de Freitas, Tremedal, Uibaí, Umburanas, Una, Urandi, Utinga, Várzea Nova, Vereda, Vitória da Conquista, Wagner, Wanderley, Xique-Xique.

Chuva de granizo causou estragos em Itambé

Telhado da casa no bairro Felipe Achy foi arrancado com a força dos ventos por Reprodução/ Blog Itambé Agora
Chuva em Itambé por Reprodução/ Blog Itambé Agora
Chuva em Itambé por Reprodução/ Blog Itambé Agora
Chuva em Itambé por Reprodução/ Blog Itambé Agora
Chuva em Itambé por Reprodução/ Blog Itambé Agora
Chuva em Itambé por Reprodução/ Blog Itambé Agora
Chuva em Itambé por Reprodução/ Blog Itambé Agora
Chuva em Itambé por Reprodução/ Blog Itambé Agora
Chuva em Itambé por Reprodução/ Blog Itambé Agora
1 de 9
Telhado da casa no bairro Felipe Achy foi arrancado com a força dos ventos por Reprodução/ Blog Itambé Agora

