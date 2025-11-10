SAÚDE PÚBLICA

Duas fábricas clandestinas são fechadas e mais de 11 mil litros de bebidas são recolhidos

Apreensão incluiu whiskies falsificados

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 23:03

Durante a operação, duas fábricas clandestinas foram interditadas Crédito: Divulgação/Mapa

Duas fábricas clandestinas de bebidas alcóolicas foram interditadas no município de Combinado, no estado do Tocantins. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), os locais produziam as bebidas de forma irregular. Na ação, foram apreendidos mais de 11 mil litros das bebidas, incluindo whiskies falsificados.

A Operação Destillatio foi deflagrada na última sexta-feira (7), com o objetivo coibir a produção e a comercialização de bebidas alcoólicas clandestinas, que representam grave risco à saúde pública e configuram fraude econômica.

Durante as fiscalizações, ficou constatado que duas fábricas clandestinas produziam cachaça de forma irregular, sem registro ou autorização dos órgãos competentes e em condições precárias de higiene. Além delas, três distribuidoras e um depósito foram fiscalizados por comercializarem diversos tipos de bebidas irregulares, incluindo whiskies falsificados.

Ao todo, mais de 11 mil litros de bebidas, entre cachaça e outros destilados, considerados impróprios para o consumo humano, foram apreendidos e serão inutilizados.