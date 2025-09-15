TRETA?

Virginia não aparece em aniversário de melhor amigo para não ter que ver Bruna Marquezine, diz apresentadores

Influenciador fez comemoração com tema “culto de aniversário”

Felipe Sena

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 16:25

Virginia e Bruna Marquezine já tiveram 'desentendimento' Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Desde que Bruna Marquezine foi a festa de aniversário do ex-namorado João Guilherme, na fazenda de Leonardo, e decidiu se afastar de registros ao lado de Virginia, rumores começaram a ser levantados sobre uma possível preservação de imagem da atriz em relação a influenciadora que já foi acusada por divulgar o ‘Jogo do Tigrinho’.

Virginia 1 de 43

No entanto, parece que após a situação desconfortável, Virginia evita a atriz, que esteve no aniversário do influenciador Lucas Guedes, um dos melhores amigos de Virginia.

A loira não compareceu ao aniversário do influencer que aconteceu na noite deste domingo (14), em um espaço de eventos de São Paulo.

Aniversário de Lucas Guedez Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Durante o programa “Melhor da Tarde!”, exibido na Band, os apresentadores especularam que um dos motivos que podem ter levado Virginia a não comparecer ao aniversário do amigo, seria a presença de Bruna Marquezine.

Parece que Virginia pode ter ficado ressentida com a atitude considerada de “superioridade” de Bruna Marquezine pelos internautas. Vale lembrar que Lucas e Virginia estiveram juntos recentemente em uma viagem à Espanha.

Com uma tema diferente e inusitado, Lucas decidiu escolher como tema da comemoração o “culto de aniversário”. “Ia ser um mega festão. Eu estava no meu aniversário. Até então, eu ia fazer uma mega festa com um monte de amigos, para a internet mesmo, com shows muito especiais de famosos que eu estava cotando”, disse.