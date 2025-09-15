Virginia não aparece em aniversário de melhor amigo para não ter que ver Bruna Marquezine, diz apresentadores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 16:25
Desde que Bruna Marquezine foi a festa de aniversário do ex-namorado João Guilherme, na fazenda de Leonardo, e decidiu se afastar de registros ao lado de Virginia, rumores começaram a ser levantados sobre uma possível preservação de imagem da atriz em relação a influenciadora que já foi acusada por divulgar o ‘Jogo do Tigrinho’.
Virginia
No entanto, parece que após a situação desconfortável, Virginia evita a atriz, que esteve no aniversário do influenciador Lucas Guedes, um dos melhores amigos de Virginia.
A loira não compareceu ao aniversário do influencer que aconteceu na noite deste domingo (14), em um espaço de eventos de São Paulo.
Durante o programa “Melhor da Tarde!”, exibido na Band, os apresentadores especularam que um dos motivos que podem ter levado Virginia a não comparecer ao aniversário do amigo, seria a presença de Bruna Marquezine.
Parece que Virginia pode ter ficado ressentida com a atitude considerada de “superioridade” de Bruna Marquezine pelos internautas. Vale lembrar que Lucas e Virginia estiveram juntos recentemente em uma viagem à Espanha.
Com uma tema diferente e inusitado, Lucas decidiu escolher como tema da comemoração o “culto de aniversário”. “Ia ser um mega festão. Eu estava no meu aniversário. Até então, eu ia fazer uma mega festa com um monte de amigos, para a internet mesmo, com shows muito especiais de famosos que eu estava cotando”, disse.
“Eram três famosos. Mas de repente, tocou um hino, enquanto eu estava ouvindo louvor, e eu comecei a chorar muito. Tive uma retrospectiva. Voltei lá para o passado e veio muito forte da minha mente: 'Faça sua festa de 30 anos com um culto de ações de graça'. É isso", finalizou a explicação emocionada.