Virginia comemora construção de academia com 650 máquinas: ‘Toda honra e glória a Deus’

Felipe Sena
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 22:50
Virginia tem compartilhado com os seguidores o diário de obras de sua nova mansão através dos stories do Instagram. Nesta quarta-feira (10), a empresária fez uma visita ao espaço gigante, onde será sua academia em Goiânia (GO).
Virginia
No registro, ela contou detalhes do empreendimento para os mais de 50 milhões de seguidores.
“650 máquinas e 50 máquinas chegando, 250 vagas de carro e perto do shopping Flamboyant”, disse Virginia.
“Se Deus quiser, em novembro a gente inaugura nossa academia. Olha o tamanho disso. Isso aqui vai ser diferente de tudo que Goiânia já viu. Aguardem”, comemorou ela.
Virginia contou ainda que a academia terá uma estrutura de primeira linha.
"Estamos trazendo pra Goiânia tudo que vimos de melhor em Dubai [nos Emirados Árabes Unidos]. Toda honra e glória a Deus, 2025 é nosso. PS: é tão grande que não consigo filmar tudo".