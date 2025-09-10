GIGANTE!

Virginia comemora construção de academia com 650 máquinas: ‘Toda honra e glória a Deus’

Influenciadora compartilhou registros da construção com seguidores

Felipe Sena

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 22:50

Virginia comemorou conquista com seguidores Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Virginia tem compartilhado com os seguidores o diário de obras de sua nova mansão através dos stories do Instagram. Nesta quarta-feira (10), a empresária fez uma visita ao espaço gigante, onde será sua academia em Goiânia (GO).

Virginia 1 de 43

No registro, ela contou detalhes do empreendimento para os mais de 50 milhões de seguidores.

“650 máquinas e 50 máquinas chegando, 250 vagas de carro e perto do shopping Flamboyant”, disse Virginia.

“Se Deus quiser, em novembro a gente inaugura nossa academia. Olha o tamanho disso. Isso aqui vai ser diferente de tudo que Goiânia já viu. Aguardem”, comemorou ela.

Virginia contou ainda que a academia terá uma estrutura de primeira linha.